Briggs & Stratton Weekly Racing Series Standings – August 25 Junior standings exceed 1,000 drivers with new drivers on top of in both age groups

The Briggs & Stratton Weekly Racing Series is in its third season, and the growth in the number of drivers has surpassed what was expected. The Senior/Masters group is nearly up to the 1,700 mark, and for the first time, the Junior standings has over 1,000 drivers. That shows an increase of over 200 Briggs racers in just one month. Whether that is new racers to the sport, returning karters back behind the wheel, or racers experiencing the #OperationGrassroots movement for the first time, people are enjoying what the Briggs 206 engine package has to offer.

The Senior/Masters standings has a new driver at the top – Kyle Fogt. The Ohio Valley Karting Association competitor has eight solid races on the docket, and will be hard to beat as we enter the closing months of the year. Fogt is the OVKA championship leader at the historic G&J Kartway, and has the odds in his favor to close out 2017 as the top driver in the Briggs WRS. The top-10 is even between the USA and Canada, however, the United States has the second spot with Eric Fagan sitting second. His seven-race record at the Kart Racers of America (New Castle Motorsports Park) puts him just seven points off Fogt, with the best average (30.9)

The top Canadian is last months’ #1 Jason McCumber. The competitor from Saskatoon Kart Racers is the top Masters driver as well, just 1.5 points out of second. Canada sits fourth with Tanveer Deen of the Calgary Kart Racing Club. That organization holds three spots in the top-10 with Skylar Dunning in sixth and Dave Cameron sitting eight. The other Canadian is ninth with Mosport racer Darren Kearnan.

Badger Kart Club is just minutes away from where all the Briggs 206 powerplants are hand assembled in Milwaukee, Wisconsin. Jakab Nyiri has put the famed club in Dousman, Wisconsin inside the top-10, currently fifth. Ryan Pool is seventh and Tevin Robbins sits 10th, representing the Utah Kart Championship.

The same two drivers are at the top of the standings in their respective countries, however, swapped in the overall chase. Ohio Valley Karting Association competitor Thomas Schrage is now the new #1 in the Briggs Junior WRS standings, jumping ahead of Canadian Connor Peet. Each improved their score, with Schrage reaching seven races while Peet has nine events in the books. With Schrage at the top, and likely to stay there, it puts two OVKA drivers at the top of the Briggs WRS program.

Canada does have the most drivers inside the top-10, with seven. Three are from the Calgary Kart Racing Club, including Peet, Alexander Berg (fifth) and James Altamirano (seventh). Championship Kart Racing Association in New Brunswick has two in the top-10; Kelsey Hann (third) and Myah Knickle (sixth). Anthony Boscia and Jordan Prior from Mosport round out the top-10. The other two United States drivers are from the Ohio Valley Karting Association, Wes Schroeder (fourth) and Nicholas Byrd (eighth).

Senior/Masters

United States (Overall)

Kyle Fogt

Points: 223.25

Track: Ohio Valley Karting Association

Age: 29

Hometown: Camden, Ohio

Occupation: Truck Driver

Chassis: CompKart

Sponsors: None

Years Karting: 13



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg 32 32.25 28 32.25 32.25 30 32.25 32.25 27.8

Jason McCumber

Points: 215

Track: Saskatoon Kart Racers

Age: 39

Hometown: Saskatoon, SK

Occupation: Home Builder

Chassis: Ricciardo Kart

Sponsors: Scott Campbell Racing

Years Karting: 3



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg 28 30 32.25 24.25 32.25 32.25 30 30.23 26.8

Junior

United States (Overall)

Thomas Schrage

Points: 200.25

Track: Ohio Valley Karting Association

Age: 12

Hometown: Bethel, Ohio

Chassis: PCR

Sponsors: Checkered Motorsports, Remington EDM, Grandma

Years Karting: 8



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg 29 29.25 25 29.25 29.25 29.25 29.25 28.4

Connor Peet

Points: 194.25

Track: Calgary Kart Racing Club

Age: 14

Hometown: Calgary, Alberta

Chassis: CRG

Sponsors: Tundra Process Solutions, Cycleworks Foothills

Years Karting: 8



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Avg 29.25 29 29.25 25.25 17 27 27.25 27.25 23 24.1

Created in 2015, Briggs & Stratton announced the ‘Briggs Weekly Racing Series presented by RLV’ program for the grassroots Briggs 206 racers across North America. The premise is to match up racers against other racers at tracks from the same state, the same region, and the entire continent. While Briggs presented the WRS to tracks all over the country, the ultimate responsibility was put on the racers to have their own track or club series sign up for program, and in return both the tracks and racers would receive a prizes at the end of the season, including many of the great products produced by Briggs & Stratton.

The format is simple. Two standings are recorded on the season – Senior/Master and Junior. A racer must compete in the Senior or Masters 206 category – or a Junior 206 (Junior 1 or Junior 2 level) division – at ONE recognized Briggs WRS tracks or series, racing in at least seven events in the calendar year before October 8, 2017, all in accordance to the Briggs & Stratton rule set. Each track must be a sanctioned facility in good standing with WKA, IKF, NKA, TAG USA or AKRA. The Senior, Masters, and Junior 206 classes must follow the Briggs & Stratton factory rule set in its entirety with no exceptions (in Canada, the official ASN rule set). The track must submit a maximum of 11 race dates (including rain dates), and the final results within one week following said events. Full list of track schedules HERE.

Points are accumulated based on the first eight races attended, with the best seven of eight counted at the end of the season. Both Senior and Masters drivers compete head-to-head in the standings, while Junior drivers will have their own rankings.

Points for Senior/Master are based on three categories:

Category 1 – Quantity of karts participating in the class. The scale is 1 point to 11 points, based on the number of karts. More than 11 karts is still 11 points.

Category 2 – Finishing position. First place equates to 11 points down to 11th place or above at 1 point.

Category 3 – Number of karts finished ahead of (maximum is 11 karts).

Category 4 – Prefinal / Heat win bonus equals 0.25 points

Points for Junior are based on these three categories:

Category 1 – Quantity of karts participating in the class. The scale is 1 point to 10 points, based on the number of karts. More than 10 karts is still 10 points.

Category 2 – Finishing position. First place equates to 10 points down to 10th place or above at 1 point.

Category 3 – Number of karts finished ahead of (maximum is 10 karts).

Category 4 – Prefinal / Heat win bonus equals 0.25 points

Each United States and Canadian Senior/Masters top-50 and combined Junior top-50 in the final Briggs WRS standings will receive prizes.

1st-2nd: 7,000watt Elite Series Generator ($1,200 value)

3rd-4th: Powersmart P3000 Inverter Generator ($1,200 value)

5th-8th: Powersmart P2200 Inverter Generator ($650 value)

9th-15th: 3,000 PSI Power Flow Plus Pressure Washer ($400 value)

16th-25th: 2,200 PSI Pressure Washer ($327.95 value)

26th-35th: $100 Sonic Tools USA Gift Card (plus additional 20% off of orders over $500)

36th-50th: Hilliard Inferno Flame Clutch ($85 value)

In total, over $47,000 will be awarded at the end of the Briggs & Stratton Weekly Racing Series presented by RLV.

For complete standings and information, visit briggswrs.com.

Briggs & Stratton Weekly Racing Series Standings – Senior/Masters – as of August 25, 2017



POS RACER TRACK NAME REGION ST TOTAL AVG 1. KYLE FOGT OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 223.25 27.8 2. ERIC FAGAN KART RACERS OF AMERICA USA IN 216.5 30.9 3. JASON MCCUMBER SASKATOON KART RACERS CANADA SK 215 26.8 4. TANVEER DEEN CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 212.25 26.5 5. JAKAB NYIRI BADGER KART CLUB USA WI 210.5 30 6. SKYLAR DUNNING CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 208.25 29.7 7. RYAN POOL UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 202.5 28.9 8. DAVE CAMERON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 198.75 24.8 9. DARREN KEARNAN MOSPORT CANADA ON 198.5 24.8 10. TEVIN ROBBINS UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 198.25 24.8 11. ANDY NISH UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 198.25 24.8 12. BRODY WARREN OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 196.25 24.5 13. JOHN BUZZA MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 195.5 24.2 14. RICHARD FINE UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 194.75 27.7 15. JOHN KWONG CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 190.75 23.8 16. TIM ROY MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 190.75 31.7 17. JAMES DENHOLM THOMPSON KART RACEWAY USA OH 190.25 23.8 18. MATT SKAGGS TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 187.25 23.2 19. RYAN BETTENHAUSEN IGNITE SERIES USA IL 186.75 31 20. BRANDON HELTON OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 185 26.4 21. JOSH CONQUER MOSPORT CANADA ON 182.5 22.8 22. JAMIE BRADFORD TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 182 30.3 23. ERIC LODDEKE IGNITE SERIES USA IL 180.5 30 24. DENNIS SUSMAN THOMPSON KART RACEWAY USA OH 180.5 25.7 25. ALAN HAGGERTY CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 178.75 29.7 26. ADAM HILER TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 178.25 22.2 27. MORGAN MCDONALD MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 178 22.2 28. ANDREW ZIMMER SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 177.5 25.1 29. EVAN MCCORQUODALE KART RACERS OF AMERICA USA IN 175.5 25 30. KELLEN DEAN TRI-CITY KART CLUB USA WA 175 29 31. JONATHAN TREADWELL MOSPORT CANADA ON 174.5 21.8 32. MARK BANKS SASKATOON KART RACERS CANADA SK 174 21.8 33. DUSTIN COURTER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 173.5 28.7 34. KAITI WOOD UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 173.25 21.6 35. TYLER MCCULLOUGH MOSPORT CANADA ON 172 21.5 36. DANIEL KOEHLER GOPRO MOTORPLEX USA NC 172 28.7 37. ADRIAN DONKERS MOSPORT CANADA ON 171.5 21.4 38. MIKE SMITH TRI-C KARTERS USA CA 171 28.3 39. ALEX MURPHY MOSPORT CANADA ON 169.5 21.1 40. MATT SKAGGS TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 168.5 21 41. DENNIS BAUER CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 168 21 42. BILLY DUFF GOPRO MOTORPLEX USA NC 166.25 27.7 43. JEREMY DAVIS COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 164.25 27.3 44. LEVI SCHMIDTKE CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 164 23.4 45. ELI YANKO MOSPORT CANADA ON 164 20.5 46. STEVE KNIGHT KART RACERS OF AMERICA USA IN 163 23.3 47. ALEX KEADLE GOPRO MOTORPLEX USA NC 163 27 48. MARK CONNELL TRI-C KARTERS USA CA 162 27 49. FINCH GUENTHER NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 161.5 20 50. LAJOS NYIRI BADGER KART CLUB USA WI 161.25 23 51. ALAN ELWOOD KART RACERS OF AMERICA USA IN 161 23 52. STEPHEN GOEBEL MOSPORT CANADA ON 160 22.9 53. AUSTIN CHALMAN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 158 26.3 54. BRANDIN MOORE IGNITE SERIES USA IL 158 26.2 55. GENE ELASH SASKATOON KART RACERS CANADA SK 156.25 26 56. MATT BRADLEY SASKATOON KART RACERS CANADA SK 156 19.5 57. COLBY YARDLEY UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 155.25 25.8 58. TYLER PONTILLO BADGER KART CLUB USA WI 154.25 25.7 59. MIKE LEBRUN IGNITE SERIES USA IL 153 25.5 60. DOMINIC D'ALESIO BADGER KART CLUB USA WI 152.75 30.4 61. CHRIS DUGAN TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 152.5 25.3 62. JUSTIN MCCARTHY MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 152 25.3 63. TOM BOLENBAUGH TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 152 19 64. JEFF PFEIFER SASKATOON KART RACERS CANADA SK 150.25 25 65. DAVID VASQUEZ TRI-C KARTERS USA CA 150.25 30 66. STEVE MORRIS SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 150 18.8 67. TYLER SIMMONS CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 149 18.6 68. WYATT GULASH SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 148.75 21.1 69. JEFF BACHALO MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 148 18.5 70. RYAN STEAGALL TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 148 24.7 71. CHRIS WATTS GULF COAST KARTERS USA TX 148 24.7 72. DJ ORTIZ NORTH TEXAS KARTERS USA TX 147.5 24.5 73. TYLER FREIER TORONTO KART CLUB CANADA ON 146.75 18.2 74. DAVE NELSON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 146 18.2 75. JACK MAZURY CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 146 18.2 76. KEVIN PICKLESIMER OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 146 24.3 77. ADAM HILER TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 146 18.2 78. BRYCE PETERSON TRI-CITY KART CLUB USA WA 146 24.3 79. STEPHEN BACHALO MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 144.25 20.6 80. SHAWN HARMON PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 144.25 24 81. MARK CONNELL TRI-C KARTERS USA CA 144 28.8 82. CHRISTIAN VELAZQUEZ THOMPSON KART RACEWAY USA OH 144 24 83. TYLER DAVIES UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 144 18 84. JACQUE RICKORDS PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 144 20.6 85. RAY TOZZI SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 144 20.6 86. JUSTIN LINDEMANN BADGER KART CLUB USA WI 144 20.6 87. JUSTIN WALSH TRI-CITY KART CLUB USA WA 142.25 28.4 88. NEIL BOYLE SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 142 20.3 89. DEREK ESQUIBEL TRI-C KARTERS USA CA 142 23.7 90. PAIGE EVANS TULSA KART CLUB USA OK 141.25 17.5 91. JD GUNN MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 140.5 28 92. ALEX MURPHY GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 140.25 28 93. BRIAN RETTIG MIDSTATE KART CLUB USA IL 140.25 23.3 94. MATT ABEL OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 140 20 95. DON FOGT OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 140 17.5 96. OYVIND RAGNHILDSTVEIT UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 140 17.5 97. TANNER KORENKIEWICZ TRI-CITY KART CLUB USA WA 140 23.3 98. VITALI TCHIKICHEV WEST COAST KART CLUB CANADA BC 139.5 27.8 99. MIKE FORGET LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 139 19.7 100. JAMIE BRADFORD TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 138.75 19.7 101. GAVIN SANDERS MOSPORT CANADA ON 138.25 23 102. LOGAN CALVIN TRI-C KARTERS USA CA 138.25 23 103. JACOB LINTON TRI-C KARTERS USA CA 138 23 104. ALEX DAVISON CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 137.5 17.1 105. ROSS SORTINO MOSPORT CANADA ON 137 17.1 106. JORDAN KENNEDY CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 136.25 17 107. NAILA DEEN CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 135 16.9 108. MATT CHUBB IGNITE SERIES USA IL 135 22.5 109. MARCO SIGNORETTI MOSPORT CANADA ON 134.25 26.8 110. STEVE ORTON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 134 19.1 111. NIKI JOHNSTON SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 134 19.1 112. JUSTIN KORENKIEWICZ TRI-CITY KART CLUB USA WA 134 22.3 113. ANDY MILLER NORTH TEXAS KARTERS USA TX 133.5 26.6 114. CHARLOTTE LALONDE LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 133.25 22 115. TIM GREEN CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 133 19 116. LOGAN SMITH CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 133 22 117. BEN STAHL KART RACERS OF AMERICA USA IN 133 19 118. DAVID VASQUEZ CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 132.5 26.4 119. QUINN DEWSBURRY MOSPORT CANADA ON 132 18.9 120. DARNELL KUZEK SASKATOON KART RACERS CANADA SK 132 16.5 121. DAVID ORYSCHAK SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 132 18.9 122. CONNOR WATTS GULF COAST KARTERS USA TX 131.25 21.8 123. BRODY MYER POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 130.25 18.6 124. KEITH ROBERTS SHASTA KART CLUB USA CA 130.25 26 125. HENRY KORN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 130.25 26 126. PETER SAMMON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 130 16.2 127. ALEX DOMAN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 129 21.5 128. DARREN MALLETTE LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 128 18.3 129. MATT ENGLAND PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 128 25.6 130. LOGAN CALVIN TRI-C KARTERS USA CA 128 21.3 131. CAMERON FOX KART RACERS OF AMERICA USA IN 128 18.3 132. MATT BARTLING MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 128 21.3 133. TANNER HAMILTON MOSPORT CANADA ON 126 18 134. ALIEJA WHITE CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 126 25.2 135. RODNEY EBERSOLE COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 126 21 136. WILL KRASSELT SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 126 18 137. CODY FENTON MOSPORT CANADA ON 125 15.6 138. MIKE SMITH TRI-C KARTERS USA CA 125 31 139. PAUL FODDE IGNITE SERIES USA IL 125 20.8 140. KERIN BANFIELD OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 125 15.6 141. JAKE HOOD TRI-C KARTERS USA CA 124.5 24.8 142. JEFF SMALE PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 124.25 24.8 143. BEN GOTTE WEST COAST KART CLUB CANADA BC 124 20.7 144. AUSTIN CHALMAN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 124 24.8 145. CHUCK CORNWELL NORTH TEXAS KARTERS USA TX 124 24.8 146. JUSTIN MCCOMB HEART OF TEXAS KART CLUB USA TX 123.25 15.2 147. HENRY KORN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 123 20.5 148. JIMMY MILLER IGNITE SERIES USA IL 123 20.5 149. KEVIN STONEMAN ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 122.25 24.4 150. KEN FOSTER TULSA KART CLUB USA OK 122.25 15.2 151. RALPH KRAEMER SASKATOON KART RACERS CANADA SK 122 17.4 152. BLAINE FINNEGAN IGNITE SERIES USA IL 122 20.3 153. COURTNEY CLARK MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 122 20.3 154. DOUG RINK GOPRO MOTORPLEX USA NC 122 20.3 155. RYAN CASSITY MIDSTATE KART CLUB USA IL 121 30 156. DEVON BOYLE SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 120.75 24 157. MICAH HENDRICKS PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 120.75 30 158. BARRY PEEL GULF COAST KARTERS USA TX 120.5 30 159. KENT STEPHENSON HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 120.25 24 160. BRYSON MCDONALD MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 120 15 161. JOHN CROW TRI-C KARTERS USA CA 120 30 162. BEN WALTON NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 120 15 163. JASON HARIBANS TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 120 20 164. CHRISTIAN JASPER TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 120 15 165. JOHN TOWNE NORTH TEXAS KARTERS USA TX 120 24 166. JAMES CARSON PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 120 17.1 167. ANTHONY CASTRO MOSPORT CANADA ON 119 14.9 168. KYLE EDGER MOSPORT CANADA ON 119 19.8 169. MARIN GUILBAULT TORONTO KART CLUB CANADA ON 118.25 19.7 170. RICH FOGLINO MOSPORT CANADA ON 118 19.7 171. VINCENT LAMOTHE LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 118 16.9 172. ROB TUFTS SHASTA KART CLUB USA CA 118 23.6 173. CHRIS PATTERSON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 117.5 16.7 174. BLAKE GALLOWAY MIDSTATE KART CLUB USA IL 117 16.7 175. STEVE KEMP BLUE MAX KART CLUB USA CA 116.75 29 176. DAVID MCDOWELL SHASTA KART CLUB USA CA 116.25 23.2 177. ZAC DIETER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 116 19.3 178. DAN NEWELL TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 116 29 179. JOSEPH SKAGGS TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 116 29 180. NICHOLAS WOODBURY UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 116 14.5 181. MITCHELL WEST UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 116 14.5 182. CAL CAMARA SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 116 19.3 183. GEORGE STILICEDIS MOSPORT CANADA ON 115.25 19.2 184. ROBERT HOLOWCZENKO MOSPORT CANADA ON 115 14.4 185. JAKE HOOD TRI-C KARTERS USA CA 115 19.2 186. CAMERON NICKERSON ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 114.75 28.5 187. BRENT DAVIDSON MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 114 14.2 188. LORI BANKS SASKATOON KART RACERS CANADA SK 114 14.2 189. JEFF KLINE NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 114 14.2 190. BRANDON BLACK TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 113 16.1 191. EDWIN RUIZ DE VAL DALLAS KART COMPLEX USA TX 113 18.7 192. RANDY YATES UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 113 22.6 193. JAXON CALL UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 113 22.6 194. BOB DOUCETTE ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 112.25 22.4 195. BOB BARTHELEMY GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 112.25 22.4 196. COLIN PREDITH IGNITE SERIES USA IL 112 22.4 197. CODY GEISER NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 112 14 198. ALEX SADOWSKI BADGER KART CLUB USA WI 111 18.5 199. BRYCE PETERSON TRI-CITY KART CLUB USA WA 110.75 18.3 200. KEVIN CANNING CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 110.25 27.5 201. CHRIS GRAY CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 110.25 18.3 202. DON GRACE TULSA KART CLUB USA OK 110.25 13.8 203. BILL WALLACE CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 110 22 204. JORDAN HALL MOSPORT CANADA ON 110 13.8 205. RILEY DUGAN TRI-C KARTERS USA CA 110 18.3 206. LINUS GUGINO MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 110 22 207. RANDY ANDERSON TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 110 18.3 208. JAMIE MCARTHUR MOSPORT CANADA ON 109 21.8 209. NICK TODTENHAUPT SUPERCOMP SERIES USA IL 108.75 27 210. BRIAN GAY ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 108.5 21.6 211. FRANCO SARTOR CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 108.25 27 212. BOB KAMINSKI CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 108.25 18 213. TRAVIS SHORT GULF COAST KARTERS USA TX 108.25 21.6 214. ANDREW ROBBINS ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 108 21.6 215. ANTHONY CASTRO GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 108 17.8 216. BRAD ADKINS OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 108 13.5 217. JIMMY LASSWELL SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 108 18 218. TOMMY SUTTON HEART OF TEXAS KART CLUB USA TX 107.75 13.2 219. SCOTT MEYER CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 107 15.3 220. ANDRE STUNSON IGNITE SERIES USA IL 107 17.8 221. CHARLES DAVIDSON HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 107 17.8 222. BILL CRAVEN MIDSTATE KART CLUB USA IL 106.75 15.1 223. GAVIN SANDERS GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 106.25 21.2 224. SHANE LEGGOTT HEART OF TEXAS KART CLUB USA TX 106.25 13.2 225. COLBY WALLACE CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 106 17.7 226. ERIC WOOLLISCROFT ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 106 26.5 227. BRIAN MCCRACKEN LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 106 17.7 228. PAUL HOFFMAN LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 106 17.7 229. COLIN ALLAN SASKATOON KART RACERS CANADA SK 106 17.7 230. HALEY GULASH SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 106 21.2 231. MARK FELLMAN PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 106 21.2 232. TAYLOR BOOKOUT KART RACERS OF AMERICA USA IN 106 15.1 233. BRIAN COLLINS GOPRO MOTORPLEX USA NC 106 17.7 234. BOB DAVIS THOMPSON KART RACEWAY USA OH 106 21.2 235. ERIC BLOOMQUIST UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 106 15.1 236. STEVE JASINSKI TRI-C KARTERS USA CA 105 17.5 237. GREG LACOSTE JR MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 105 20.8 238. KORY WOODBURY UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 105 15 239. GREG MEFFORD IGNITE SERIES USA IL 104.75 17.3 240. RUSSELL FOK WEST COAST KART CLUB CANADA BC 104.25 20.8 241. AVA AMANTE POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 104.25 17.3 242. CARLO TRIOLO SASKATOON KART RACERS CANADA SK 104.25 26 243. HAYDEN WAGNER CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 104.25 20.8 244. MAX ROY CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 104 17.3 245. DAN SKILTON MOSPORT CANADA ON 104 13 246. CORY DESLAVRIERS SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 104 17.3 247. LORENZO SUOZZI PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 104 26 248. KEVIN THORNTON MIDSTATE KART CLUB USA IL 104 17.3 249. STAN WILSON TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 104 17.3 250. JEFFERY DOLIAN NORTH TEXAS KARTERS USA TX 103.25 20.6 251. ADRIAN DONKERS GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 103 17.2 252. MATT LAPOEHN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 103 17.2 253. JUSTIN VANCIL GOPRO MOTORPLEX USA NC 103 20.6 254. AARON HEATHMAN CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 102.25 25.5 255. MCKINZIE WALSH TRI-CITY KART CLUB USA WA 102.25 25.5 256. RICHARD RAMSEY ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 102 20.4 257. BRIAN LOWREY MOSPORT CANADA ON 102 14.6 258. RYAN WILLIAMS COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 102 25.5 259. JOSH CLARK OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 102 12.8 260. TAYLOR GATES MOSPORT CANADA ON 101 20.2 261. ROBERT DAVIS IGNITE SERIES USA IL 101 16.8 262. TEDDY SIN WEST COAST KART CLUB CANADA BC 100.25 25 263. JAKE DREW TRI-C KARTERS USA CA 100.25 25 264. TERRY BAMFORD MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 100 16.7 265. LOGAN CUSSON MOSPORT CANADA ON 100 20 266. MILES CALVIN TRI-C KARTERS USA CA 100 16.7 267. CHRIS ROSSITER CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 100 16.7 268. JOE DEBOEVER MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 100 16.7 269. BRANDON MCCORKLE PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 100 14.3 270. STAN LIPSKI TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 99 14.1 271. MIKE ADKINS GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 98.5 19.6 272. DAVID PERGANDE GULF COAST KARTERS USA TX 98.25 24.5 273. SCOTT CHERRY WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 98.25 19.6 274. AYRTON LITTLE UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 98.25 16.3 275. JOSH CONQUER GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 98 24.5 276. PHIL STANG LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 98 16.3 277. NICHOLAS HORNBOSTEL GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 97 24.2 278. FREDDY SANDOVAL TRI-C KARTERS USA CA 97 16.2 279. DENNIS TAYLOR MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 97 16.2 280. MASON KURIEN NORTH TEXAS KARTERS USA TX 97 19.4 281. GARY WALTERS UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 97 24.2 282. MIKE GRAY CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 96.5 16 283. JACOB CIARI NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 96.5 16 284. JAMES ELLENBERGER HEART OF TEXAS KART CLUB USA TX 96.5 12 285. MARCELLO NALLI MOSPORT CANADA ON 96 12 286. BRIAN BAKER BLUE MAX KART CLUB USA CA 96 24 287. TOM VAN EYNDE CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 96 16 288. CRAIG LODDEKE IGNITE SERIES USA IL 96 19.2 289. MATTHEW COWHEY IGNITE SERIES USA IL 96 24 290. PAUL DYKSTRA MIDSTATE KART CLUB USA IL 96 19.2 291. DAVE CREECH KART RACERS OF AMERICA USA IN 96 13.7 292. TIM SKINNER GOPRO MOTORPLEX USA NC 96 19.2 293. CRAIG STEPHENS HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 95.25 19 294. PEARCE HERDER MOSPORT CANADA ON 95 23.8 295. BILLY WEBER PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 94.75 23.5 296. RYAN CASNER PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 94.75 23.5 297. ANDREW KEMP BLUE MAX KART CLUB USA CA 94.5 23.5 298. ELI YANKO GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 94 18.8 299. STEVE DIAS SHASTA KART CLUB USA CA 94 18.8 300. RANDY HOWE CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 94 15.7 301. CODY JONES CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 94 15.7 302. DREW LANSING KART RACERS OF AMERICA USA IN 94 18.8 303. RACING VETS OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 94 11.8 304. CAL WIGGAM THOMPSON KART RACEWAY USA OH 94 18.8 305. ERNIE PLETT CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 93 13.3 306. MICHAEL CAPARON IGNITE SERIES USA IL 93 15.5 307. JAMES NEWBOLD IGNITE SERIES USA IL 93 18.6 308. MARC BREUNING NORTH TEXAS KARTERS USA TX 93 18.6 309. NICOLE RICHARD ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 92 23 310. SEAN KENNEDY SUPERCOMP SERIES USA IL 92 23 311. KACY STAHL KART RACERS OF AMERICA USA IN 92 13.1 312. OSCAR MORENO DALLAS KART COMPLEX USA TX 92 15.3 313. AUSTIN HUNTER GULF COAST KARTERS USA TX 92 18.4 314. BRAD YOUNG UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 91.5 30.3 315. BARRY BARNWELL SHASTA KART CLUB USA CA 91.25 22.8 316. ERIC ROSE CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 91 11.4 317. ERIC FERGUSON MOSPORT CANADA ON 91 11.4 318. EUGENE DRAKES MOSPORT CANADA ON 91 13 319. ALEX DA SILVA MOSPORT CANADA ON 91 18.2 320. VINCENT TAM TRI-C KARTERS USA CA 91 22.8 321. MARK NEVILL KART RACERS OF AMERICA USA IN 91 13 322. STACEY GUNN MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 91 18.2 323. ERIC HUBELE TRI-CITY KART CLUB USA WA 90.75 18 324. TAYLOR GATES GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 90.5 30 325. CRAWFORD KILPATRICK LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 90.5 15 326. JIM RUCKER IGNITE SERIES USA IL 90.25 18 327. ADRIAN KONIARZ GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 90 18 328. DONOVAN BIXLER BLUE MAX KART CLUB USA CA 90 18 329. MIKE WEBER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 90 18 330. AMBER MCGUNEGILL KART RACERS OF AMERICA USA IN 90 12.9 331. DWAYNE SANDERS HEART OF TEXAS KART CLUB USA TX 90 12.9 332. ZACH BOAM GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 89 17.8 333. JUSTIN DI BENEDETTO GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 89 14.8 334. LEVI WILBUR KART RACERS OF AMERICA USA IN 89 14.8 335. DAVE LIBECAP OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 89 14.8 336. LEE LINDSTROM THOMPSON KART RACEWAY USA OH 89 14.8 337. TERRY BALLARD HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 89 14.8 338. RANDY RARIDON CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 88.5 17.6 339. MATT JOHNSON TRI-C KARTERS USA CA 88.25 29.3 340. JARED MEADE CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 88 17.6 341. JOSH GROSSE ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 88 17.6 342. JONATHAN GIH TRI-C KARTERS USA CA 88 17.6 343. BRIAN HOFFMAN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 88 14.7 344. JEFFERY HOLDERMAN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 88 17.6 345. BRIAN JENKINS OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 88 22 346. ALEX STATEN GULF COAST KARTERS USA TX 88 17.6 347. KIRK ALLEN UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 88 17.6 348. STEVEN CRAIG WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 87.5 17.4 349. REESE PRECOURT MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 87 14.5 350. COREY WALSH MOSPORT CANADA ON 87 21.8 351. MATTHEW YANDELL CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 87 17.4 352. TRACY CONLIN KART RACERS OF AMERICA USA IN 87 14.5 353. JUSTIN MANN GOPRO MOTORPLEX USA NC 87 14.5 354. VICTOR VELAZQUEZ THOMPSON KART RACEWAY USA OH 87 17.4 355. STEVEN HANSON GULF COAST KARTERS USA TX 87 17.4 356. LESLIE STARK UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 87 17.4 357. BRADLEY HOLLY GULF COAST KARTERS USA TX 86.75 14.3 358. DALE JARDINE ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 86 17.2 359. LIAM PALMER ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 86 17.2 360. RYAN KIMBER MOSPORT CANADA ON 86 14.3 361. ERIC VANDERFORD PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 86 21.5 362. CHUCK MAITLEN OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 86 21.5 363. DAVE ANDERSON MOSPORT CANADA ON 85.5 21.2 364. HOSS GIFFORD MOSPORT CANADA ON 85 17 365. GREG GRAFTON MIDSTATE KART CLUB USA IL 85 16.8 366. CRAIG BOGAN OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 85 14.2 367. CHRIS PETTIT OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 85 14.2 368. GONZALO NAJERA BADGER KART CLUB USA WI 85 21.2 369. DALE LAJOIE POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 84.25 16.8 370. CAM WHITEHEAD CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 84 21 371. CHAD STEVENSON ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 84 16.8 372. WILLIAM BARKLEY COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 84 28 373. ERIC LODDEKE SUPERCOMP SERIES USA IL 84 21 374. MICHAEL SCHARF IGNITE SERIES USA IL 83 16.6 375. JONATHAN SCHILLINGER KART RACERS OF AMERICA USA IN 83 13.8 376. JON DEMASTER ROAD AMERICA KARTING CLUB USA WI 83 13.8 377. JOE BRITTIN MIDSTATE KART CLUB USA IL 82.5 13.7 378. DENNY SIMON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 82 13.7 379. TALIA MOFFETT MIDSTATE KART CLUB USA IL 82 27.3 380. SCOTT HAMBLE KART RACERS OF AMERICA USA IN 82 13.7 381. CHASE STEMPFLY KART RACERS OF AMERICA USA IN 82 20.5 382. ERIK GERLOF WEST COAST KART CLUB CANADA BC 81.25 27 383. TANNER HAMILTON GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 81 20.2 384. MIKE MOREAU MOSPORT CANADA ON 81 13.5 385. VASSIL TCHIPLAKOV MOSPORT CANADA ON 81 13.5 386. BERNIE LACOTTA PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 81 16.2 387. KATIE MCDANIEL MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 81 16.2 388. JB ANDERSON THOMPSON KART RACEWAY USA OH 81 16.2 389. MARC STEHLE MOSPORT CANADA ON 80.25 26.7 390. JOHN CROW TRI-C KARTERS USA CA 80.25 26.7 391. RICH FASCHING IGNITE SERIES USA IL 80.25 16 392. MATT HOWELL MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 80.25 26.7 393. ERIC BOS MOSPORT CANADA ON 80 13.3 394. JAMIE HYNES LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 80 20 395. TOM ESTANISLAO SASKATOON KART RACERS CANADA SK 80 16 396. CHRIS GIUMARRA TRI-C KARTERS USA CA 80 20 397. BLAINE FINNEGAN SUPERCOMP SERIES USA IL 80 20 398. MARK STEHLE KART RACERS OF AMERICA USA IN 80 26.7 399. STEVEN HARRIS GULF COAST KARTERS USA TX 80 16 400. GABE SESSLER TRI-CITY KART CLUB USA WA 80 16 401. FREDDIE OGBURN CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 79.25 15.6 402. MARK HILLIER CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 79 13.2 403. MICHAEL GLAZE MOSPORT CANADA ON 79 19.8 404. AVERY SCHWALM IGNITE SERIES USA IL 79 13.2 405. AARON MAXWELL KART RACERS OF AMERICA USA IN 79 13.2 406. ROBERT MAYNOR BADGER KART CLUB USA WI 79 15.8 407. GRANT ZIMMERMANN ROAD AMERICA KARTING CLUB USA WI 79 15.6 408. ALEX DOMAN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 78.25 19.5 409. JEFF SCOTT MIDSTATE KART CLUB USA IL 78.25 26 410. ALEC BEAUDON NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 78.25 15.6 411. HARLAN PATTERSON ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 78 15.6 412. TREVOR BUONGIORNO TRI-C KARTERS USA CA 78 26 413. TODD BREEDLOVE GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 78 19.5 414. JOHN VOTTERO KART RACERS OF AMERICA USA IN 78 13 415. PAUL WILDRIDGE KART RACERS OF AMERICA USA IN 78 13 416. BRETT MILLER CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 77.25 19.2 417. LOGAN CUSSON GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 77 19.2 418. CHARLIE HOLT SHASTA KART CLUB USA CA 77 15.4 419. GERRY FLOREZ TRI-C KARTERS USA CA 77 15.4 420. RYAN PISCOTTY TRI-C KARTERS USA CA 77 12.8 421. VICTORIA HELM GOPRO MOTORPLEX USA NC 77 12.8 422. RAY MCKIBBEN OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 77 12.8 423. KEITH GAW OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 77 12.8 424. SETH APPEL TRI-CITY KART CLUB USA WA 77 19.2 425. DUSTIN COURTER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 76.25 25.3 426. LARRY MOULTON UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 76.25 25.3 427. WYNN PRECURT MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 76 19 428. RILEY SCOTT MIDSTATE KART CLUB USA IL 76 19 429. RYAN FOX KART RACERS OF AMERICA USA IN 76 12.7 430. CREIG OLCOTT NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 76 19 431. ALAN RUSSELL SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 76 15.2 432. SCOTT JEFFERIES MOSPORT CANADA ON 75 18.8 433. SHAWN PULVER GOPRO MOTORPLEX USA NC 75 15 434. SEAN TEETER NORTH TEXAS KARTERS USA TX 75 18.8 435. SHAWN HEVESI CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 74 14.8 436. CURTIS RUTH PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 74 24.7 437. CARLOS VILLAGOMEZ BLUE MAX KART CLUB USA CA 74 18.5 438. NATHAN LAVERY BLUE MAX KART CLUB USA CA 74 24.7 439. RANDY FLORES COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 74 18.5 440. DEMARCUS FURLOW IGNITE SERIES USA IL 74 12.3 441. PETE VETTER MIDSTATE KART CLUB USA IL 74 24.7 442. FRANK SULLIVAN THOMPSON KART RACEWAY USA OH 74 24.7 443. LEON JACKSON HEART OF TEXAS KART CLUB USA TX 74 10.6 444. BRIAN SORGEN ROAD AMERICA KARTING CLUB USA WI 74 18.2 445. MIKE SMITH MOSPORT CANADA ON 73.25 24.3 446. DEL KNYSH WEST COAST KART CLUB CANADA BC 73 18.2 447. REYNALDO NIEVES COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 73 14.6 448. SEAN HOTTIS MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 73 14.6 449. DOUG HUNTER NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 72.5 14.4 450. BARRY NICKERSON ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 72.25 24 451. KELLY CHINANDER NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 72.25 14.4 452. SHAWN ROSS GULF COAST KARTERS USA TX 72.25 24 453. FRANK SARTOR CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 72 18 454. TRICIA PRECOURT MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 72 14.4 455. ZACH LATIMER MOSPORT CANADA ON 72 18 456. DUANE LAWSON TRI-C KARTERS USA CA 72 14.4 457. BRYAN LABAT GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 72 14.4 458. HAROLD COLLINS CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 72 14.4 459. BRIAN VANCLEVE NORTH TEXAS KARTERS USA TX 71.75 14.2 460. GARRETT COOK CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 71 14.2 461. NAOMI HANNA CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 71 17.8 462. SEAN BRADLEY TRI-C KARTERS USA CA 71 17.8 463. DENNY FREESTON TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 71 17.8 464. REGINALD REIS BADGER KART CLUB USA WI 71 14.2 465. CAMERON IMHOFF SHASTA KART CLUB USA CA 70.5 23.3 466. TOMMY MUTH HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 70.25 23.3 467. RJ GUAJARDO WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 70.25 23.3 468. BIANCA BOVINO MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 70 17.5 469. VASSIL TCHIPLAKOV GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 70 14 470. FRANCESCA PASUBIO TORONTO KART CLUB CANADA ON 70 14 471. KEN WILLIAMS MIDSTATE KART CLUB USA IL 70 23.3 472. JONATHAN YOBAGGY KART RACERS OF AMERICA USA IN 70 14 473. RYAN OTTERMAN MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 70 23.3 474. CHRIS GENOVESE GULF COAST KARTERS USA TX 70 17.5 475. MILES CALVIN TRI-C KARTERS USA CA 69.25 17.2 476. TIMOTHY BRUNYANSKY BLUE MAX KART CLUB USA CA 69 17.2 477. HARRELL FISCHER BLUE MAX KART CLUB USA CA 69 17.2 478. STEVE COFFMAN TRI-C KARTERS USA CA 69 17.2 479. JOHN CRENSHAW COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 69 13.8 480. MATTHEW TURNER GOPRO MOTORPLEX USA NC 69 17.2 481. DOUG COOK OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 69 23 482. DIXON DAVENPORT TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 69 23 483. CHRIS KESLER UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 69 23 484. JEREMY GHENT CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 68.5 17 485. SHANE FINDLAY LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 68.25 22.7 486. MAC FREWEN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 68.25 22.7 487. KYLE LITHERLAND GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 68 13.6 488. ANTHONY CORESI GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 68 13.6 489. MATTHEW RADAELLI MOSPORT CANADA ON 68 17 490. DALE CHEESEMAN TRI-C KARTERS USA CA 68 17 491. JUSTIN HESS GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 68 17 492. BILL CRAVEN MIDSTATE KART CLUB USA IL 68 13.6 493. SAM EARNEST KART RACERS OF AMERICA USA IN 68 13.6 494. AJ FUGITT PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 68 22.7 495. AARON KENNEDY CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 66.5 22 496. BARRY NICKERSON ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 66.5 22 497. JASON BERRY BLUE MAX KART CLUB USA CA 66.25 16.5 498. VINCENT CHUM TORONTO KART CLUB CANADA ON 66 16.5 499. TOM SHAW BLUE MAX KART CLUB USA CA 66 16.5 500. MARY JANE BETTENCOURT CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 66 13.2 501. TERRILYNN WILHEMSON SHASTA KART CLUB USA CA 66 16.5 502. JAY BADGLEY CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 66 13.2 503. JT SWYGERT GOPRO MOTORPLEX USA NC 66 22 504. MARK WHALEY FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 66 13.2 505. CADE FRAZIER CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 66 22 506. JODY COVINGTON TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 66 22 507. JOHN JUSTICE GULF COAST KARTERS USA TX 66 13.2 508. CHRIS FAIR COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 65 13 509. COREY FLINT KART RACERS OF AMERICA USA IN 65 13 510. JOHN REANEY GOPRO MOTORPLEX USA NC 65 13 511. EDWIN RUIZ DEVAL NORTH TEXAS KARTERS USA TX 65 16.2 512. PETER NYIRI BADGER KART CLUB USA WI 65 16.2 513. JOHN BUZZA SASKATOON KART RACERS CANADA SK 64.5 32 514. SARAH LUOMA THOMPSON KART RACEWAY USA OH 64.25 32 515. ROB BRACKETT TRI-C KARTERS USA CA 64 21.3 516. DIEGO ALVARADO TRI-C KARTERS USA CA 64 12.8 517. JEFFREY HOLDERMAN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 64 16 518. JACKSON DUNN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 64 21.3 519. GARY BERESFORD KART RACERS OF AMERICA USA IN 64 12.8 520. GREGG LACOSTE MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 64 16 521. DARREN MILLER OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 64 12.8 522. TRENTIN FREDERICK THOMPSON KART RACEWAY USA OH 64 21.3 523. ERIC MAITLEN TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 64 32 524. BOB SIMMONS GULF COAST KARTERS USA TX 64 21.3 525. FRANK WEBB HEART OF TEXAS KART CLUB USA TX 64 12.8 526. STEPHEN OLIVER CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 63.5 21 527. DAN ESPARZA NORTH TEXAS KARTERS USA TX 63.5 12.6 528. COLTIN MCCAUGHAN CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 63 21 529. MURRAY HANNA CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 63 15.8 530. CLAUDE ALLAIN CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 63 15.5 531. JOSH MANN GOPRO MOTORPLEX USA NC 63 12.6 532. DARREN NEWPORT GOPRO MOTORPLEX USA NC 63 15.8 533. BRIAN LUYSTER NORTH TEXAS KARTERS USA TX 63 15.8 534. MIKE FORT WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 63 15.8 535. LUCAS STORY TRI-CITY KART CLUB USA WA 63 15.8 536. PHIL HAGGERTY CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 62 15.5 537. ROBERT TURNER TORONTO KART CLUB CANADA ON 62 15.5 538. TYLER EDWARDS TORONTO KART CLUB CANADA ON 62 20.7 539. SEAN BRADLEY TRI-C KARTERS USA CA 62 20.7 540. BRANDON ASCHENBRENNER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 62 15.5 541. COLE QUAILE TULSA KART CLUB USA OK 62 15.5 542. MIKE GEROULD NORTH TEXAS KARTERS USA TX 62 20.7 543. TYSON KNIGHT WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 62 20.7 544. JON CLEM MIDSTATE KART CLUB USA IL 61.25 12.2 545. MIKE MOREAU GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 61 12.2 546. DAVID BELL TRI-C KARTERS USA CA 61 15.2 547. DENNIS KIMBRELL TRI-C KARTERS USA CA 61 20.3 548. DUSTIN GERLOCK SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 60.75 15 549. RYAN MILLER THOMPSON KART RACEWAY USA OH 60.5 30 550. RYAN DESPINS MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 60.25 30 551. JARED MEEK ATWATER KART CLUB USA CA 60.25 20 552. MIKE CARDOZA ATWATER KART CLUB USA CA 60.25 15 553. JEREME ABSHIRE BLUE MAX KART CLUB USA CA 60.25 30 554. BRIAN BENT ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 60 20 555. ZACK GROSSE ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 60 12 556. ANDREW MACDONALD ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 60 20 557. RYAN BRUTZKI MOSPORT CANADA ON 60 15 558. JASON CHEN LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 60 15 559. COLTIN MCCAUGHAN SASKATOON KART RACERS CANADA SK 60 30 560. AARON COX GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 60 20 561. JESSICA OLCOTT NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 60 20 562. WAYNE LEE CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 60 15 563. ERIC MAITLEN TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 60 30 564. PAUL BOLL DALLAS KART COMPLEX USA TX 60 15 565. MATT SADL IGNITE SERIES USA IL 59.25 14.8 566. RUDY AGUIAR GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 59 14.8 567. TONY ARME PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 59 19.7 568. RICHARD FITZGERALD TRI-C KARTERS USA CA 59 11.8 569. STEVE JASINSKI TRI-C KARTERS USA CA 59 14.8 570. CLAYTON RUSH BADGER KART CLUB USA WI 59 19.7 571. CONNER JOHNSON FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 58.75 14.5 572. KENNY MANCHESTER BLUE MAX KART CLUB USA CA 58.25 29 573. RILEY DICKINSON HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 58.25 29 574. MATTHEW SCOTT ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 58 14.5 575. GEORGE STILIADIS GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 58 19.3 576. PETER MILEWSKI MOSPORT CANADA ON 58 14.5 577. ISAAC MARRITT MOSPORT CANADA ON 58 14.5 578. AUSTIN BISSCHOP MOSPORT CANADA ON 58 14.5 579. RON GERLOCK SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 58 14.5 580. ANDREW KEMP CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 58 29 581. JON KIMBRELL TRI-C KARTERS USA CA 58 29 582. AJ JACOBELLIS COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 58 19.3 583. SCOTT GRANGER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 58 14.5 584. GARY LAWSON KART RACERS OF AMERICA USA IN 58 29 585. BLAIR HOSIE GULF COAST KARTERS USA TX 58 29 586. JOE SMITH GULF COAST KARTERS USA TX 57.5 14.2 587. JIMMY DICKINSON IGNITE SERIES USA IL 57 14.2 588. BRIAN TACK MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 57 14.2 589. PATRICK HAGENS OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 57 14.2 590. JONATHAN STROHM MIDSTATE KART CLUB USA IL 56.5 28 591. COREY MILLER CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 56.25 14 592. DAVID ANDERSON GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 56.25 28 593. MARCO SIGNORETTI GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 56.25 18.7 594. KEN WILLIAMS IGNITE SERIES USA IL 56.25 28 595. NICK TODTENHAUPT MIDSTATE KART CLUB USA IL 56.25 28 596. DAVE HOFFMAN LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 56 14 597. DECLAN O'REILLY SASKATOON KART RACERS CANADA SK 56 14 598. PAM MINIFIE SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 56 14 599. RICH BOWEN PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 56 14 600. RACE LIBERANTE TRI-C KARTERS USA CA 56 18.7 601. JONATHAN GIH TRI-C KARTERS USA CA 56 14 602. ZACHARY LINSELL GOPRO MOTORPLEX USA NC 56 28 603. BRENDEN COOPER TRI-CITY KART CLUB USA WA 56 18.7 604. JARED VEGTER MOSPORT CANADA ON 55 13.8 605. ANTHONY CAROSI MOSPORT CANADA ON 55 13.8 606. CHRISTOPH OSGOOD OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 55 18.3 607. DAN KSOBIECH BADGER KART CLUB USA WI 55 18.3 608. VERLEEN RICHARDSON TRI-CITY KART CLUB USA WA 54.5 18 609. GREG ALLEC ATWATER KART CLUB USA CA 54.25 18 610. KERRY WILSON GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 54.25 18 611. BOBBY MOFFETT MIDSTATE KART CLUB USA IL 54.25 18 612. JT SWYGERT CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 54.25 18 613. JASON MCCUMBER CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 54 27 614. STEVE MACVOY MOSPORT CANADA ON 54 27 615. JESSE LOBODA SASKATOON KART RACERS CANADA SK 54 27 616. MONTY REIMER SASKATOON KART RACERS CANADA SK 54 18 617. ANDREW KERENYI SASKATOON KART RACERS CANADA SK 54 27 618. KYLE ARME PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 54 18 619. LUIS AVALOS PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 54 13.5 620. BRIAN BAKER SHASTA KART CLUB USA CA 54 27 621. BEN BERRY COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 54 13.5 622. TOM REYNOLDS IGNITE SERIES USA IL 54 13.5 623. MIKE LONG IGNITE SERIES USA IL 54 18 624. BLAINE FINNEGAN MIDSTATE KART CLUB USA IL 54 18 625. SEAN KENNEDY MIDSTATE KART CLUB USA IL 54 27 626. KAITLYN SAUNDERS THOMPSON KART RACEWAY USA OH 54 18 627. DOUGLAS RINK CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 54 18 628. ANDREW MARLOW CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 54 13.5 629. CHRIS DUGAN TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 54 27 630. STAN WILSON TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 54 27 631. TYLER KELLN TRI-CITY KART CLUB USA WA 54 18 632. DAN ROCHE BADGER KART CLUB USA WI 54 27 633. JEREMY GHENT GOPRO MOTORPLEX USA NC 53 13.2 634. MIKE COE HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 53 17.7 635. GEORGE SIERACKI BADGER KART CLUB USA WI 53 17.7 636. DALE BONHAM POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 52.5 26 637. JEFF FULHAM MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 52 17.3 638. COLTIN MCCAUGHAN MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 52 26 639. RENO ODDI MOSPORT CANADA ON 52 13 640. STEVE NAKAJIMA TRI-C KARTERS USA CA 52 13 641. DREW ZELLER TRI-C KARTERS USA CA 52 17.3 642. MIKE PUHULSKI COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 52 13 643. DILLON EMERSON IGNITE SERIES USA IL 52 17.3 644. ERIC MAITLEN KART RACERS OF AMERICA USA IN 52 13 645. TRAVIS SCHEBLER KART RACERS OF AMERICA USA IN 52 13 646. BJ SCHNETTLER KART RACERS OF AMERICA USA IN 52 13 647. RICK MIENHEARTT KART RACERS OF AMERICA USA IN 52 13 648. GRANT PENDRY KART RACERS OF AMERICA USA IN 52 13 649. MELVIN GODSEY KART RACERS OF AMERICA USA IN 52 13 650. MICHAEL BARTLING MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 52 13 651. BILL VASSER GULF COAST KARTERS USA TX 52 13 652. ED GILLETTE HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 52 17.3 653. STEVEN CHAN GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 51 12.8 654. MICHAEL RISLEY TRI-C KARTERS USA CA 51 17 655. ZAC DIETER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 51 12.8 656. LILY BRUCE KART RACERS OF AMERICA USA IN 51 12.8 657. TONY RICE GOPRO MOTORPLEX USA NC 51 12.8 658. ADAM DOWLER CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 50 25 659. CHRIS EAGLES WEST COAST KART CLUB CANADA BC 50 25 660. TYRELL MCGRATH WEST COAST KART CLUB CANADA BC 50 16.7 661. NICHOLAS HORNBOSTEL MOSPORT CANADA ON 50 16.7 662. FRANK SHAW MOSPORT CANADA ON 50 12.5 663. CAMERON DANELIVK POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 50 12.5 664. BRIAN GALLAGHER BLUE MAX KART CLUB USA CA 50 25 665. SHAWN BRUNER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 50 16.7 666. HALEY KUMMER GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 50 25 667. JOHN NOTO IGNITE SERIES USA IL 50 12.5 668. TYLER FITCH MIDSTATE KART CLUB USA IL 50 16.7 669. KYLE HAMILTON KART RACERS OF AMERICA USA IN 50 12.5 670. SPELLMAN PELLERIN MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 50 16.7 671. JAMES COBARRUVIAS HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 50 25 672. VERL WEBB UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 50 25 673. GEORGE APOLLO BADGER KART CLUB USA WI 50 16.7 674. CHANDAN SAMBHI SASKATOON KART RACERS CANADA SK 49 12.2 675. SCOTT MEYER BLUE MAX KART CLUB USA CA 49 12.2 676. BRYCE DICKMAN BLUE MAX KART CLUB USA CA 49 16.3 677. JEFFREY LEE COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 49 16.3 678. STEVE DOW NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 48.5 16 679. RYAN BRUTSKI POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 48.25 24 680. RILEY SCOTT SUPERCOMP SERIES USA IL 48.25 24 681. JOSE CHAVES CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 48 24 682. GERRY MUXLOW WEST COAST KART CLUB CANADA BC 48 16 683. CLAUDE ALLAIN CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 48 16 684. ISAAC MARRITT GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 48 16 685. CRAIG LILLICO MOSPORT CANADA ON 48 16 686. MATTHEW TASKINEN SASKATOON KART RACERS CANADA SK 48 24 687. AVERY SCOTT MIDSTATE KART CLUB USA IL 48 24 688. NICHOLAS BERNOS MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 48 16 689. DAVID BAUMGARTNER DALLAS KART COMPLEX USA TX 48 16 690. JIM GRAY HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 48 24 691. UNCLE JIMMY CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 47 15.7 692. VICENT GUERRERO ATWATER KART CLUB USA CA 46.75 15.3 693. MIKE MCMULLEN NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 46.25 15.3 694. ERIC MAITLEN OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 46.25 23 695. KAREN NAGLE TRI-CITY KART CLUB USA WA 46.25 15.3 696. JILL ALTAMIRANO CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 46 15.3 697. BLAIR KERENYI MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 46 23 698. JEFF FORSEY MOSPORT CANADA ON 46 23 699. JEFFREY KINGSLEY MOSPORT CANADA ON 46 23 700. ARRON HUBLEY POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 46 15.3 701. MELISSA GLAZE TORONTO KART CLUB CANADA ON 46 23 702. JIMMY GREGORY SASKATOON KART RACERS CANADA SK 46 23 703. COLBY WALLACE SASKATOON KART RACERS CANADA SK 46 23 704. JON BAN BLUE MAX KART CLUB USA CA 46 23 705. ALEX GUITIERREZ TRI-C KARTERS USA CA 46 23 706. HENRY MORSE TRI-C KARTERS USA CA 46 23 707. IANKO CHTEREV GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 46 15.3 708. TRISTAN MARTZ MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 46 23 709. DAVIS BUTLER NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 46 23 710. JIM JACOBS THOMPSON KART RACEWAY USA OH 46 15.3 711. ADAM RAYMOND TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 46 23 712. BOWEN CARLOCK TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 46 15.3 713. WADE BUTTREY TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 46 23 714. MARVIN LEE HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 46 23 715. KYLE YUCHINSKI HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 46 15.3 716. ROSARIO VERDERAME WEST COAST KART CLUB CANADA BC 45 22.5 717. BLAIR KERENZI WEST COAST KART CLUB CANADA BC 45 22.5 718. MICHAEL GLAZE GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 45 22.5 719. JEFF CONTE MOSPORT CANADA ON 45 15 720. JARED MEEK CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 45 15 721. ROB BRACKETT TRI-C KARTERS USA CA 45 15 722. AARON HEATHMAN ATWATER KART CLUB USA CA 44.25 22 723. CHRISTOPHER MASSEY MIDSTATE KART CLUB USA IL 44.25 22 724. TAYLOR ROSS GULF COAST KARTERS USA TX 44.25 22 725. PETER CHEUNG WEST COAST KART CLUB CANADA BC 44 22 726. STEPHEN GOEBEL GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 44 22 727. TONY COSSETTI MOSPORT CANADA ON 44 14.7 728. MATHIEU DEMERS MOSPORT CANADA ON 44 22 729. GRANT LECLAIRE BLUE MAX KART CLUB USA CA 44 22 730. JAMIE ENGESSER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 44 22 731. JEREMY WARREN KART RACERS OF AMERICA USA IN 44 22 732. PETER BRUCE KART RACERS OF AMERICA USA IN 44 14.7 733. CADE FRAZIER GOPRO MOTORPLEX USA NC 44 14.7 734. SUE ANNE JONES CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 44 14.7 735. SKIP TURNER TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 44 14.7 736. RICHARD FINE UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 44 14.7 737. CRAIG COLLINS PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 44 22 738. BRENT MCCULLOUGH PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 44 22 739. JUSTIN GOERZ WEST COAST KART CLUB CANADA BC 43 21.5 740. NICOLAS KESLER UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 43 21.5 741. RYAN BURDO TRI-CITY KART CLUB USA WA 43 14.3 742. MARCO DI LEO MOSPORT CANADA ON 42.25 21 743. RICHARD MORENO HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 42.25 21 744. JEREMY BOLSTAD PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 42.25 21 745. GRIFFIN MACKENZIE CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 42 14 746. CHARLES GROSSE ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 42 21 747. SCOTT JEFFRIES GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 42 21 748. KYLE EDGAR GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 42 21 749. ALIEJA WHITE ATWATER KART CLUB USA CA 42 21 750. ANTHONY DEMOTO ATWATER KART CLUB USA CA 42 14 751. KEVIN STRAW BLUE MAX KART CLUB USA CA 42 21 752. DAVID LATOURNEAU TRI-C KARTERS USA CA 42 14 753. AL SIMPSON TRI-C KARTERS USA CA 42 14 754. JIMMY MILLER MIDSTATE KART CLUB USA IL 42 21 755. JD MARKSBURY KART RACERS OF AMERICA USA IN 42 14 756. BRUCE JONES CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 42 14 757. JOHNNY ELLISON CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 42 14 758. DON MILLER TRI-CITY KART CLUB USA WA 42 14 759. ADAM SADOWSKI BADGER KART CLUB USA WI 42 21 760. GRIFFIN DOWLER CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 41 20.5 761. ANDREW KEREZI WEST COAST KART CLUB CANADA BC 41 20.5 762. PEYTON CONNOR CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 41 13.7 763. BLAIR KERENYI SASKATOON KART RACERS CANADA SK 41 20.5 764. MARTIN BERRY BLUE MAX KART CLUB USA CA 41 13.7 765. BRYAN WILLIAMS TRI-C KARTERS USA CA 41 13.7 766. BILL HORNACK THOMPSON KART RACEWAY USA OH 41 13.7 767. JAKE FLUMAN HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 41 20.5 768. RYAN GOMEZ NORTH TEXAS KARTERS USA TX 41 20.5 769. DAVE SERCHUCK BADGER KART CLUB USA WI 41 13.7 770. ANTHONY HARWIN MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 40.5 10 771. SHANE BURKETT MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 40.25 20 772. KEVIN DOWLER CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 40 20 773. GESSICA RAPONI GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 40 13.3 774. SIMON BELANGER MOSPORT CANADA ON 40 13.3 775. DAVE CORSCADDEN TORONTO KART CLUB CANADA ON 40 13.3 776. BLAIR HOLTSMAN SASKATOON KART RACERS CANADA SK 40 13.3 777. NICHOLAS ALLEN SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 40 20 778. KAREN TAKACH SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 40 13.3 779. RICH ALTEN PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 40 13.3 780. KEVIN KROON BLUE MAX KART CLUB USA CA 40 20 781. CLINT MOTTA BLUE MAX KART CLUB USA CA 40 20 782. CLINT HUGHEY GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 40 13.3 783. ERIC LODDEKE MIDSTATE KART CLUB USA IL 40 20 784. NAT SOMBATSIRI NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 40 13.3 785. JAMES RUSSELL CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 40 20 786. SAMMON HADJNOROUZI UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 40 13.3 787. GABRIELLE JENSEN PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 40 13.3 788. BRANDY STRAIT TRI-CITY KART CLUB USA WA 40 13.3 789. RYAN BRUTZKI GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 39 19.5 790. LORENZO CONTE MOSPORT CANADA ON 39 13 791. ALESSANDRO DE LUCA MOSPORT CANADA ON 39 13 792. GABE WILSON MOSPORT CANADA ON 39 13 793. ZACH BOAM MOSPORT CANADA ON 39 13 794. GARRETT OTT MOSPORT CANADA ON 39 13 795. JUSTIN DE BENNEDETTO MOSPORT CANADA ON 39 13 796. MIKE BUONGIORNO TRI-C KARTERS USA CA 39 13 797. JOHN CRENSHAW COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 39 13 798. ROSS VANECK IGNITE SERIES USA IL 39 13 799. RYAN BETTENHAUSEN SUPERCOMP SERIES USA IL 39 19.5 800. KEITH GUMMER KART RACERS OF AMERICA USA IN 39 13 801. BILL BRUCE KART RACERS OF AMERICA USA IN 39 13 802. MATT JOHNSON KART RACERS OF AMERICA USA IN 39 13 803. SCOTT LAWLEY KART RACERS OF AMERICA USA IN 39 13 804. SCOTT SAWYER GOPRO MOTORPLEX USA NC 39 13 805. RONNIE CHANDLER GOPRO MOTORPLEX USA NC 39 13 806. ZACHARY BROOKS GOPRO MOTORPLEX USA NC 39 13 807. CATY CARMENDY GOPRO MOTORPLEX USA NC 39 13 808. CALEB JENKINS OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 39 13 809. MICHAEL SMITH OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 39 13 810. DANNY KSOBIECH BADGER KART CLUB USA WI 39 19.5 811. SCOTT SIEGEL ROAD AMERICA KARTING CLUB USA WI 39 13 812. DARREN MCGOWEN LOMBARDY KARTING CANADA ON 38.25 12.7 813. DENIS CAMMERATO CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 38.25 19 814. JAMES MONTGOMERY CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 38 12.7 815. COREY WALSH GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 38 19 816. MARC STEHLE GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 38 19 817. MARCELLO NALLI GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 38 12.7 818. ROB JEFFERIES MOSPORT CANADA ON 38 12.7 819. MIKE DESROSIERS POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 38 19 820. GREGORY HOVESEN TORONTO KART CLUB CANADA ON 38 19 821. MATTHEW ASHLEY TORONTO KART CLUB CANADA ON 38 19 822. YAO LEE LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 38 12.7 823. MIRO SEP LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 38 12.7 824. TANVEER DEEN SASKATOON KART RACERS CANADA SK 38 19 825. JUSTIN GOERZ SASKATOON KART RACERS CANADA SK 38 19 826. DUANE LAWSON TRI-C KARTERS USA CA 38 12.7 827. GREG DIMAGGIO TRI-C KARTERS USA CA 38 12.7 828. AIREL JIMENEZ TRI-C KARTERS USA CA 38 12.7 829. RYAN ANDRES TRI-C KARTERS USA CA 38 12.7 830. SANA BHATTI COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 38 19 831. KEN WILLIAMS IGNITE SERIES USA IL 38 19 832. JEFF NORRIS KART RACERS OF AMERICA USA IN 38 12.7 833. SAM WRIGHT OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 38 12.7 834. STEVEN KING TULSA KART CLUB USA OK 38 12.7 835. JOHN BROCK TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 38 12.7 836. JARRETT ALLEN PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 38 19 837. TREVOR LASSITER SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 38 19 838. CRAIG STRAIT TRI-CITY KART CLUB USA WA 38 19 839. JIM ROHRBECK ROAD AMERICA KARTING CLUB USA WI 38 12.7 840. JIMMY GREGORY WEST COAST KART CLUB CANADA BC 37 18.5 841. GRANT LECLAIRE CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 37 18.5 842. VINCENT TAM TRI-C KARTERS USA CA 37 12.3 843. JEFF EDMOND IGNITE SERIES USA IL 37 18.5 844. WARREN CROYLE KART RACERS OF AMERICA USA IN 37 12.3 845. MICHAEL ROCHMAN GULF COAST KARTERS USA TX 37 12.3 846. JUSTIN GOERZ MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 36 18 847. TYLER FREIER GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 36 12 848. RICH GEISLER PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 36 18 849. LEVI FEDERWISH PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 36 18 850. MICHAEL LIN BLUE MAX KART CLUB USA CA 36 18 851. VLADIMIR ORLOV TRI-C KARTERS USA CA 36 18 852. HOMER EATON TRI-C KARTERS USA CA 36 12 853. ANTHONY SAWYER TRI-C KARTERS USA CA 36 18 854. NATHAN ROSSITER CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 36 18 855. MIKE LEBRUN MIDSTATE KART CLUB USA IL 36 18 856. REINALDO MOLOON CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 36 18 857. MIKE CURRAN TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 36 18 858. PAUL DIAZ DALLAS KART COMPLEX USA TX 36 18 859. CARSON THYE NORTH TEXAS KARTERS USA TX 36 18 860. MATTHEW CHERRY WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 36 18 861. DENNIS HANNAH PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 36 18 862. TYLER MCCULLOUGH GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 35.25 17.5 863. MONTY REIMER SASKATOON KART RACERS CANADA SK 35.25 17.5 864. PERRY NEEDHAM UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 35 17.5 865. CORY DESLAURIERS SASKATOON KART RACERS CANADA SK 34.25 17 866. MATT TURNER CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 34.25 17 867. MICHAEL FISH TORONTO KART CLUB CANADA ON 34 17 868. ERIC LEFEBVRE LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 34 17 869. NEIL BOYLE SASKATOON KART RACERS CANADA SK 34 17 870. PP MASTRO TRI-C KARTERS USA CA 34 17 871. CORBIN VETTER IGNITE SERIES USA IL 34 17 872. RICHARD DEWEES THOMPSON KART RACEWAY USA OH 34 17 873. BRAIN MEAD TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 34 17 874. CARLOS MARTINEZ TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 34 17 875. ANDREW BOND TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 34 17 876. NANCY COE HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 34 17 877. SHENGWEI YANG UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 34 17 878. JASON DRAKE SANDY HOOK SPEEDWAY USA MD 33.5 11 879. JOSH HOLT IGNITE SERIES USA IL 33.25 16.5 880. RICH FOLINO GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 33 16.5 881. DEVON BOYLE SASKATOON KART RACERS CANADA SK 33 16.5 882. BRANDON BENDIX CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 33 16.5 883. HANNAH GRISHAM TRI-C KARTERS USA CA 33 16.5 884. TYLER COFFMAN TRI-C KARTERS USA CA 33 16.5 885. DEREK MARTIN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 33 16.5 886. SCOTT WALKER TORONTO KART CLUB CANADA ON 32.25 32 887. BAILEY MURPHY PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 32.25 32 888. BRIAN RIVERA BLUE MAX KART CLUB USA CA 32.25 32 889. JACKSON DUNN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 32.25 32 890. BRANDON MOORE MIDSTATE KART CLUB USA IL 32.25 32 891. DEREK WANG WEST COAST KART CLUB CANADA BC 32 32 892. STEVE MACVOY GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 32 32 893. ALEX DA SILVA GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 32 16 894. DYLAN LANTEIGNE TORONTO KART CLUB CANADA ON 32 16 895. DAVID ORYSCHAK SASKATOON KART RACERS CANADA SK 32 16 896. NICK SHORT BLUE MAX KART CLUB USA CA 32 16 897. MIKE SMITH CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 32 32 898. GEOFF SHAW CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 32 32 899. JON KIMBRELL TRI-C KARTERS USA CA 32 16 900. CRAIG MANSFIELD COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 32 16 901. AUSTIN BLAIR IGNITE SERIES USA IL 32 32 902. GREG DINGESS MIDSTATE KART CLUB USA IL 32 32 903. ACE FREHELY MIDSTATE KART CLUB USA IL 32 32 904. BRANDON JARSOCRAK GOPRO MOTORPLEX USA NC 32 32 905. CONNOR TEBBE GOPRO MOTORPLEX USA NC 32 32 906. MICHEAL BURTON THOMPSON KART RACEWAY USA OH 32 32 907. KRESTEN MICHAELS DALLAS KART COMPLEX USA TX 32 16 908. BRENDEN BAKER GULF COAST KARTERS USA TX 32 32 909. CHRIS CROSLEY HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 31.25 15.5 910. LINDSAY ROBINSON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 31 15.5 911. RYAN CASNER BLUE MAX KART CLUB USA CA 31 15.5 912. BRYCE DICKMAN CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 31 15.5 913. DALE CHEESEMAN CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 31 15.5 914. DAVID BELL TRI-C KARTERS USA CA 31 15.5 915. BLAINE FINNEGAN IGNITE SERIES USA IL 31 31 916. BRANDIN MOORE MIDSTATE KART CLUB USA IL 31 15.5 917. RYAN ENGLISH THOMPSON KART RACEWAY USA OH 31 15.5 918. TYSON STEVENS LOMBARDY KARTING CANADA ON 30.5 15 919. JAMES DUNN LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 30.25 15 920. BRIAN HILL CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 30.25 30 921. COLE NELSON CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 30.25 30 922. NICK LEFFERDO GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 30.25 30 923. COREY TOWLES GOPRO MOTORPLEX USA NC 30.25 30 924. TOMMY MUTH WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 30.25 30 925. JUSTIN WALSH SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 30.25 30 926. RICHARD BASFORD WEST COAST KART CLUB CANADA BC 30 30 927. DARREN KEARNAN GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 30 30 928. JAMIE MACARTHUR GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 30 15 929. MARCO DI LEO GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 30 30 930. GREG JEWELL MOSPORT CANADA ON 30 15 931. MITCH DOLAN TORONTO KART CLUB CANADA ON 30 15 932. RYAN LINDHORST PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 30 30 933. STEVE STEIN BLUE MAX KART CLUB USA CA 30 30 934. JONATHAN PINTEN BLUE MAX KART CLUB USA CA 30 30 935. ZAC RIVERA BLUE MAX KART CLUB USA CA 30 30 936. KARL RAUTA SHASTA KART CLUB USA CA 30 15 937. HARRELL FISCHER SHASTA KART CLUB USA CA 30 15 938. GREG WELCH COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 30 30 939. CHARLIE SCHENDZIELOS COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 30 30 940. KEVIN MEDLIN MIDSTATE KART CLUB USA IL 30 15 941. BRANDON ROTH MIDSTATE KART CLUB USA IL 30 15 942. JAMES NEWBOLD SUPERCOMP SERIES USA IL 30 15 943. BRIAN WALKER SUPERCOMP SERIES USA IL 30 15 944. JEFF HILL KART RACERS OF AMERICA USA IN 30 15 945. JAY MICHON MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 30 15 946. JENNY TRAPP NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 30 15 947. ERIC JONES GOPRO MOTORPLEX USA NC 30 30 948. AUSTIN QUEEN OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 30 30 949. JORDAN WARD TULSA KART CLUB USA OK 30 15 950. JEFF BURROUGH TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 30 15 951. JUSTIN UPCHURCH GULF COAST KARTERS USA TX 30 15 952. ABRAHAM HIDALGO WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 30 15 953. DEREK BITTLE TRI-CITY KART CLUB USA WA 30 15 954. RANDY WESTLIE BADGER KART CLUB USA WI 30 30 955. DAN PEET CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 29 14.5 956. KEITH BARRICK MOSPORT CANADA ON 29 14.5 957. KYLE HELIE BLUE MAX KART CLUB USA CA 29 14.5 958. MARK VARGO TRI-C KARTERS USA CA 29 14.5 959. BRANDON SAUNDERS MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 29 14.5 960. MARK SILVERBERG TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 29 14.5 961. MICHAEL MELLINGER NORTH TEXAS KARTERS USA TX 29 14.5 962. JAMES LEU BADGER KART CLUB USA WI 29 14.5 963. BILL HOGAN ROAD AMERICA KARTING CLUB USA WI 29 14.5 964. JON VERNIER MIDSTATE KART CLUB USA IL 28.5 14 965. ZACH ROUSE MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 28.5 14 966. MATHIEU DEMERS GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 28.25 28 967. COLIN ALLAN SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 28.25 14 968. GARRETT BRITTON SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 28.25 28 969. ALEX CARTER GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 28.25 28 970. DARIN CARTER MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 28.25 14 971. JOHN PYCHA SANDY HOOK SPEEDWAY USA MD 28.25 14 972. JOE CHAN CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 28 14 973. RYAN KIMBER GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 28 14 974. JOYCLIN GILBERT POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 28 14 975. TANNER HAMILTON TORONTO KART CLUB CANADA ON 28 28 976. CHRIS LANTEIGNE TORONTO KART CLUB CANADA ON 28 14 977. JACOB WADDELL SASKATOON KART RACERS CANADA SK 28 14 978. KEVIN KROON ATWATER KART CLUB USA CA 28 14 979. JACK ARLUCK BLUE MAX KART CLUB USA CA 28 28 980. TYLER AGAN BLUE MAX KART CLUB USA CA 28 28 981. JONATHAN PINTEN CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 28 28 982. STEVE WEINER TRI-C KARTERS USA CA 28 14 983. AARON DOWNS TRI-C KARTERS USA CA 28 28 984. MATT JOHNSON TRI-C KARTERS USA CA 28 28 985. PHIL GIEBLER TRI-C KARTERS USA CA 28 28 986. NATHAN MARTIN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 28 14 987. MARK GERGEN IGNITE SERIES USA IL 28 14 988. RICK FULKS IGNITE SERIES USA IL 28 28 989. RICK FULKS IGNITE SERIES USA IL 28 28 990. GREG MEFFORD MIDSTATE KART CLUB USA IL 28 28 991. KEN WILLIAMS MIDSTATE KART CLUB USA IL 28 28 992. TYLER ROTH MIDSTATE KART CLUB USA IL 28 14 993. DUSTIN DEMATTIA KART RACERS OF AMERICA USA IN 28 28 994. BOB BRADLEY TULSA KART CLUB USA OK 28 14 995. WILL MCDONOUGH HEART OF TEXAS KART CLUB USA TX 28 14 996. RANDALL THEIR HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 28 28 997. JOEY CHERRY WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 28 14 998. PAUL GONZALEZ WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 28 28 999. GARY REIF UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 28 14 1000. WYATT LASSITER SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 28 14 1001. MEKINZIE WALSH SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 28 28 1002. LUCAS STORY TRI-CITY KART CLUB USA WA 28 14 1003. CODY HALL TRI-CITY KART CLUB USA WA 28 14 1004. KIER PECKHAM BADGER KART CLUB USA WI 28 28 1005. ANGELIA AMORIM CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 27 13.5 1006. TONY ILLING CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 27 13.5 1007. ROB TUFTS BLUE MAX KART CLUB USA CA 27 13.5 1008. JOSH FERGUSON COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 27 13.5 1009. TRIPP WORLEY IGNITE SERIES USA IL 27 13.5 1010. BRYAN STRACKELJAHN MIDSTATE KART CLUB USA IL 27 13.5 1011. JUSTIN FULMER GOPRO MOTORPLEX USA NC 27 13.5 1012. TYREL RICE GOPRO MOTORPLEX USA NC 27 13.5 1013. BILL NYE TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 27 13.5 1014. JAMES SOWDER TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 27 13.5 1015. JARED JOHNSON GULF COAST KARTERS USA TX 27 13.5 1016. BUCK CASWELL NORTH TEXAS KARTERS USA TX 27 13.5 1017. DAVID CARSON PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 26.5 13 1018. JOHN KWONG CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26.25 26 1019. VASSIL TCHIPLAKOV TORONTO KART CLUB CANADA ON 26.25 26 1020. CIARRA COLLISON TORONTO KART CLUB CANADA ON 26.25 26 1021. STEPHEN BROYLES ATWATER KART CLUB USA CA 26.25 13 1022. MICHAEL GROSSI CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 26.25 13 1023. ANTHONY SAWYER TRI-C KARTERS USA CA 26.25 26 1024. JUSTIN WISHARD CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 26.25 26 1025. DAVID KALB JR KART RACERS OF AMERICA USA IN 26.25 26 1026. DAVID KALB THOMPSON KART RACEWAY USA OH 26.25 26 1027. ANDREW RETTERER THOMPSON KART RACEWAY USA OH 26.25 26 1028. JAKE FRENCH DALLAS KART COMPLEX USA TX 26.25 26 1029. PAUL GONZALEZ HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 26.25 26 1030. ROY JACKSON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1031. JEFF HOLM CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1032. JEFF PFEIFER CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1033. ROB SCHARR CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1034. CAM WHITEHEAD CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1035. WHITNEY STEVENSON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1036. NICK WOLODKO CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1037. BARRY ROBINSON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1038. PIERRE VALOIS CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1039. JUSTIN GOERZ CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1040. ALAN HAGGERTY CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1041. YIANNI GEORGACACOS CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 26 13 1042. UNCLE JIMMY MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 26 13 1043. BRIAN BENT CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 26 13 1044. BOB PROSSER CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 26 13 1045. MATT DEMERS CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 26 26 1046. SHAYMUS VEINOTTE ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 26 26 1047. DAN META GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 26 13 1048. DAVID MILLER GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 26 13 1049. PEARCE HURDER GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 26 26 1050. MAX PRESTON GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 26 13 1051. HENRY KNOX GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 26 13 1052. ANDREW MASSSEY MOSPORT CANADA ON 26 13 1053. PAOLO SOLAROLI MOSPORT CANADA ON 26 13 1054. SYLVAIN COULOMBE MOSPORT CANADA ON 26 13 1055. ERIC D'ANJOU MOSPORT CANADA ON 26 13 1056. DAVID LAPLANTE MOSPORT CANADA ON 26 13 1057. RYAN MOHAN MOSPORT CANADA ON 26 13 1058. TYLER FREIER MOSPORT CANADA ON 26 13 1059. KYLE RENNIE MOSPORT CANADA ON 26 13 1060. STEVEN CHAN MOSPORT CANADA ON 26 13 1061. MELISSA GLAZE MOSPORT CANADA ON 26 13 1062. KYLE LITHERLAND MOSPORT CANADA ON 26 13 1063. HUNTER GIBSON MOSPORT CANADA ON 26 13 1064. NEELAN NADESAN MOSPORT CANADA ON 26 26 1065. DAVID LAPLANTE MOSPORT CANADA ON 26 13 1066. HENRY KNOX MOSPORT CANADA ON 26 13 1067. TAEGEN POLES MOSPORT CANADA ON 26 13 1068. PETER MILEWSKI MOSPORT CANADA ON 26 13 1069. STEVEN FUSCO MOSPORT CANADA ON 26 13 1070. JAMIE HYNES MOSPORT CANADA ON 26 13 1071. DAVE PATRICK POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 26 13 1072. NAILA DEEN SASKATOON KART RACERS CANADA SK 26 13 1073. JASON BERRY BLUE MAX KART CLUB USA CA 26 26 1074. JOHNNY COPE BLUE MAX KART CLUB USA CA 26 26 1075. AARON HEATHMAN BLUE MAX KART CLUB USA CA 26 26 1076. BRIAN GALLAGHER CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 26 26 1077. MICHEAL CASILLAS CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 26 13 1078. HANNAH GRISHAM TRI-C KARTERS USA CA 26 26 1079. RICCO SHLAIMOUN TRI-C KARTERS USA CA 26 13 1080. JETSON LIESER TRI-C KARTERS USA CA 26 26 1081. ALIEJA WHITE TRI-C KARTERS USA CA 26 13 1082. BRIAN HOFFMAN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 26 13 1083. RANDY FLORES COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 26 26 1084. ROCKWELL SECREST IGNITE SERIES USA IL 26 13 1085. SHANE MCAFEE IGNITE SERIES USA IL 26 13 1086. ROCKY HUMKE MIDSTATE KART CLUB USA IL 26 13 1087. JOE BRITTIN MIDSTATE KART CLUB USA IL 26 26 1088. RICK FULKS MIDSTATE KART CLUB USA IL 26 26 1089. NEAL WILLIAMS MIDSTATE KART CLUB USA IL 26 13 1090. PAUL FODDE SUPERCOMP SERIES USA IL 26 26 1091. MATHEW BARTLING KART RACERS OF AMERICA USA IN 26 13 1092. DOUG BORSCH KART RACERS OF AMERICA USA IN 26 13 1093. DAVE MILLER KART RACERS OF AMERICA USA IN 26 13 1094. NELSON SANDO KART RACERS OF AMERICA USA IN 26 13 1095. KEVIN MARTZ KART RACERS OF AMERICA USA IN 26 13 1096. REGGIE PENDRY GOPRO MOTORPLEX USA NC 26 13 1097. KYLE KERCHER GOPRO MOTORPLEX USA NC 26 13 1098. TIMOTHY SMITH OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 26 13 1099. DEREK HUGHES OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 26 26 1100. KALEY PETTIT OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 26 13 1101. JESSICA WEBB OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 26 13 1102. TOMMY SMITH OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 26 13 1103. MATT DEAN OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 26 26 1104. TRAVIS MANNING THOMPSON KART RACEWAY USA OH 26 26 1105. JOHN SVOBODA THOMPSON KART RACEWAY USA OH 26 13 1106. JAMES SOWDER TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 26 13 1107. FABIO RANIERI GULF COAST KARTERS USA TX 26 13 1108. BRENDON BAKER NORTH TEXAS KARTERS USA TX 26 26 1109. PAT O'BRIEN BADGER KART CLUB USA WI 26 13 1110. LOGAN SMITH BADGER KART CLUB USA WI 26 26 1111. BEN HOLZEM BADGER KART CLUB USA WI 26 13 1112. GREGOR HENDRY CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 25 12.5 1113. LAIRD FORRESTER CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 25 12.5 1114. DAVID MILLER MOSPORT CANADA ON 25 12.5 1115. MARK VARGO TRI-C KARTERS USA CA 25 12.5 1116. DEREK ZIMMERMANN TRI-C KARTERS USA CA 25 12.5 1117. DREW CLEAVER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 25 12.5 1118. CHUCK MAITLEN KART RACERS OF AMERICA USA IN 25 12.5 1119. MATT GEIST KART RACERS OF AMERICA USA IN 25 12.5 1120. MIKE BAUKERT KART RACERS OF AMERICA USA IN 25 12.5 1121. WILLIAM MCNEIL GOPRO MOTORPLEX USA NC 25 12.5 1122. AUSTIN JONES GOPRO MOTORPLEX USA NC 25 12.5 1123. JOHN EWING TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 25 12.5 1124. CHEYENNE FANTUZZO GULF COAST KARTERS USA TX 25 12.5 1125. TYLEA RANDOCK TRI-CITY KART CLUB USA WA 25 12.5 1126. STEVE GRIESBACH ROAD AMERICA KARTING CLUB USA WI 25 12.5 1127. KEVIN SPRINGER SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 24.5 12 1128. WILLIAM EVANS PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 24.5 12 1129. RYAN BENNETT CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 24.25 24 1130. BURT GASAWAY SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 24.25 24 1131. MARIO BOVINO MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 24 12 1132. BRAD WADDEN ATLANTIC MOTORSPORT KARTERS ASSOCIATION CANADA NS 24 12 1133. JONATHAN TREADWELL GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 24 12 1134. SIMON BELANGER GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 24 24 1135. RYAN WOON PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 24 24 1136. SEAN CONYERS PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 24 24 1137. EMIL ANDERSON ATWATER KART CLUB USA CA 24 12 1138. BARRETT BARNWELL BLUE MAX KART CLUB USA CA 24 24 1139. NATHAN LAVERY CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 24 24 1140. GREG HALL SHASTA KART CLUB USA CA 24 24 1141. TY MATTA TRI-C KARTERS USA CA 24 24 1142. MATT JOHNSON TRI-C KARTERS USA CA 24 24 1143. ROD SCHARF MIDSTATE KART CLUB USA IL 24 24 1144. PAUL FODDE MIDSTATE KART CLUB USA IL 24 24 1145. ROCK SECREST MIDSTATE KART CLUB USA IL 24 24 1146. NICK TODTENHAUPT MIDSTATE KART CLUB USA IL 24 24 1147. BOWEN CARLOCK SUPERCOMP SERIES USA IL 24 24 1148. CRAIG LODDEKE SUPERCOMP SERIES USA IL 24 12 1149. DARYL DILLON KART RACERS OF AMERICA USA IN 24 12 1150. MICK GABRIEL KART RACERS OF AMERICA USA IN 24 24 1151. FRANK BENNETT SANDY HOOK SPEEDWAY USA MD 24 12 1152. JONATHON GALOWINA NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 24 12 1153. BRANDON AGEE GOPRO MOTORPLEX USA NC 24 12 1154. JUSTIN ROSSI THOMPSON KART RACEWAY USA OH 24 24 1155. JAMIE BURROUGH TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 24 12 1156. STEWART LITTLE TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 24 12 1157. RANDY HILER TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 24 12 1158. BRIAN SWIFT TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 24 12 1159. SEAN OWENS DALLAS KART COMPLEX USA TX 24 24 1160. THOMAS MUTH GULF COAST KARTERS USA TX 24 24 1161. CASEY LEE HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 24 24 1162. KYLE YUCHINSKI WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 24 24 1163. TAYLOR NAGLE TRI-CITY KART CLUB USA WA 24 12 1164. ADAM SMALLEY TRI-CITY KART CLUB USA WA 24 24 1165. AHMAD BHATTI WEST COAST KART CLUB CANADA BC 23 11.5 1166. MICHEL FILION LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 22.25 22 1167. ALEX HON WEST COAST KART CLUB CANADA BC 22 11 1168. GERALD CASELEY MOSPORT CANADA ON 22 22 1169. STEVE MACVOY POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 22 22 1170. JORDAN LATIMER TORONTO KART CLUB CANADA ON 22 22 1171. NICK SARRACINI TORONTO KART CLUB CANADA ON 22 22 1172. SYLVAIN COULOMBE LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 22 22 1173. TYLER DEVLIN LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 22 22 1174. ROBERT EAMER BLUE MAX KART CLUB USA CA 22 22 1175. JACK ARLUCK CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 22 22 1176. JOHN DURDEN CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 22 22 1177. JESS PETERSEN CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 22 22 1178. ROBERT PEREZ TRI-C KARTERS USA CA 22 22 1179. ROB HOWDEN TRI-C KARTERS USA CA 22 22 1180. JOHN CROW TRI-C KARTERS USA CA 22 22 1181. DILLON FOSTER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 22 22 1182. LEO KOSMAN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 22 22 1183. RYAN BETTENHAUSEN MIDSTATE KART CLUB USA IL 22 22 1184. DJ KEENER THOMPSON KART RACEWAY USA OH 22 22 1185. RYAN LEWIS GULF COAST KARTERS USA TX 22 22 1186. SESSLER WILSON PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 22 22 1187. DEREK BITTLE SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 22 22 1188. SPENCER KUNZ TRI-CITY KART CLUB USA WA 22 22 1189. JON MAYER NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 20.25 20 1190. STEVE BUSHELL CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 20.25 20 1191. CARSON THYE DALLAS KART COMPLEX USA TX 20.25 20 1192. JILL PERRAS CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 20 20 1193. TRAVIS MILKOWSKI MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 20 20 1194. DOUG DESPINS MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 20 20 1195. KYLE RENNIE GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 20 20 1196. ALEXANDER MURPHY GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 20 20 1197. SHYON ZADEH TORONTO KART CLUB CANADA ON 20 20 1198. LEE WILLISCROFT LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 20 20 1199. TOWNES ALLEN SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 20 20 1200. NICK ROBERTSON BLUE MAX KART CLUB USA CA 20 20 1201. BOB SNOW CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 20 20 1202. MATT TRACY SHASTA KART CLUB USA CA 20 20 1203. BRIAN BARROW SHASTA KART CLUB USA CA 20 20 1204. DANIEL AGEE SHASTA KART CLUB USA CA 20 20 1205. JOSH TODD TRI-C KARTERS USA CA 20 20 1206. MIKE MAUTNER TRI-C KARTERS USA CA 20 20 1207. WILLIAM CRUZ TRI-C KARTERS USA CA 20 20 1208. JOSH FERGUSON COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 20 20 1209. KEVIN ZIELEZINSKI CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 20 20 1210. PETE VETTER IGNITE SERIES USA IL 20 20 1211. JON CLEM MIDSTATE KART CLUB USA IL 20 20 1212. MARK SCHWIGEN MIDSTATE KART CLUB USA IL 20 20 1213. JIM RUCKER MIDSTATE KART CLUB USA IL 20 20 1214. ANDREW COULTER MIDSTATE KART CLUB USA IL 20 20 1215. MICAH FLORETTA SUPERCOMP SERIES USA IL 20 20 1216. JOHN EWING KART RACERS OF AMERICA USA IN 20 20 1217. JACE LACOSTE MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 20 20 1218. PETER TUFARO MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 20 20 1219. KYLE ROBINSON TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 20 20 1220. RYAN STEAGALL TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 20 20 1221. JHETT ROUSE DALLAS KART COMPLEX USA TX 20 20 1222. JARED JOHNSON GULF COAST KARTERS USA TX 20 20 1223. MARK VENETTOZZI GULF COAST KARTERS USA TX 20 20 1224. ROBERT THEIR HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 20 20 1225. CHRISTIAN BAY NORTH TEXAS KARTERS USA TX 20 20 1226. TODD KNIGHT WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 20 20 1227. RYAN MOORE SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 20 20 1228. KEN PORTER TRI-CITY KART CLUB USA WA 20 20 1229. BRADLEY LANGLO BADGER KART CLUB USA WI 20 20 1230. NATE SPOON IGNITE SERIES USA IL 19 19 1231. ADRIANO BILOTTA TORONTO KART CLUB CANADA ON 18.25 18 1232. JESS PETERSON BLUE MAX KART CLUB USA CA 18.25 18 1233. ZACH RIVERA NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 18.25 18 1234. DALE ROSS GULF COAST KARTERS USA TX 18.25 18 1235. KEVIN BIRKETT MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 18 18 1236. CURTIS FOX MOSPORT CANADA ON 18 18 1237. MATT MOLNAR POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 18 18 1238. PHIL HALL LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 18 18 1239. MATT BRADLEY SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 18 18 1240. ERIC HEINZ PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 18 18 1241. MICHAEL LIN ATWATER KART CLUB USA CA 18 18 1242. JEFF WAMRE BLUE MAX KART CLUB USA CA 18 18 1243. BRYAN WILLIAMS CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 18 18 1244. ZACHARY RIVERA CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 18 18 1245. ANDY YU TRI-C KARTERS USA CA 18 18 1246. MARK POLUNIN TRI-C KARTERS USA CA 18 18 1247. DAVID PERGANDE TRI-C KARTERS USA CA 18 18 1248. RONALD REED COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 18 18 1249. COLTON MCMICHAEL GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 18 18 1250. ROYCE PAYTON IGNITE SERIES USA IL 18 18 1251. STEVEN EVERETT MIDSTATE KART CLUB USA IL 18 18 1252. ROCKY HUMKE MIDSTATE KART CLUB USA IL 18 18 1253. MATT CHUBB MIDSTATE KART CLUB USA IL 18 18 1254. BRENNON WILLARD SUPERCOMP SERIES USA IL 18 18 1255. SCOTT GRIFFIN MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 18 18 1256. RYAN BENNETT CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 18 18 1257. SHAWN HENSON TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 18 18 1258. MIKE FINLEY DALLAS KART COMPLEX USA TX 18 18 1259. BRIAN VAN CLEVE GULF COAST KARTERS USA TX 18 18 1260. PAUL KEMP GULF COAST KARTERS USA TX 18 18 1261. DAVID BRUNER NORTH TEXAS KARTERS USA TX 18 18 1262. ASHLEY LESTER WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 18 18 1263. JACK DAILY UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 18 18 1264. AL JEAN-FRANCOIS PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 18 18 1265. DAN MARTIN PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 18 18 1266. TIM BRANNAM BADGER KART CLUB USA WI 18 18 1267. WERNER KORDAS BADGER KART CLUB USA WI 18 18 1268. TOM OSTER IGNITE SERIES USA IL 17 17 1269. DAVE BRENNAN UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 17 17 1270. TONY DEMARCO TORONTO KART CLUB CANADA ON 16.25 16 1271. RUDY AGUIAR TORONTO KART CLUB CANADA ON 16.25 16 1272. NICHOLAS ALLAN SASKATOON KART RACERS CANADA SK 16.25 16 1273. BRIAN RIVERA NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 16.25 16 1274. JUSTIN ROSSI FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 16.25 16 1275. CHRISTIAN SMITH FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 16.25 16 1276. ERIC GOLDSTEIN FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 16.25 16 1277. ANDREW KERENYI CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 16 16 1278. DAVID ROSS WEST COAST KART CLUB CANADA BC 16 16 1279. ROBIN FRANCIS WEST COAST KART CLUB CANADA BC 16 16 1280. MIKE SMITH GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 16 16 1281. SAL DITTA GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 16 16 1282. JACOB WADDELL SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 16 16 1283. JASON ALTZMAN PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 16 16 1284. BRENT TRUEBLOOD ATWATER KART CLUB USA CA 16 16 1285. GERRY REMEIRO BLUE MAX KART CLUB USA CA 16 16 1286. WOODY ROBINSON BLUE MAX KART CLUB USA CA 16 16 1287. KEVIN KROON CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 16 16 1288. EMIL ANDRESON CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 16 16 1289. ABEL RAMOS CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 16 16 1290. COLBY DUBATO CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 16 16 1291. ZACH REYNOLDS CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 16 16 1292. JARED CAYLOR TRI-C KARTERS USA CA 16 16 1293. CHRISTIAN WANGAARD COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 16 16 1294. COREY DOMENICK CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 16 16 1295. RICH FASCHING MIDSTATE KART CLUB USA IL 16 16 1296. JIM DICKINSON MIDSTATE KART CLUB USA IL 16 16 1297. JOHN NOTO MIDSTATE KART CLUB USA IL 16 16 1298. JAMES NEWBOLD MIDSTATE KART CLUB USA IL 16 16 1299. STEVEN EVERITT MIDSTATE KART CLUB USA IL 16 16 1300. ADAM KLINGELE MIDSTATE KART CLUB USA IL 16 16 1301. ROSS VANECK SUPERCOMP SERIES USA IL 16 16 1302. JASON CARLOCK SUPERCOMP SERIES USA IL 16 16 1303. JIM LARSON MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 16 16 1304. JEREMY SUHOR MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 16 16 1305. JAKE VENBERG NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 16 16 1306. STACEY GUSTAF NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 16 16 1307. DAVID KEADLE GOPRO MOTORPLEX USA NC 16 16 1308. JOSH MARTIN TULSA KART CLUB USA OK 16 16 1309. TYLER NUTTER TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 16 16 1310. RICHIE YOSTER DALLAS KART COMPLEX USA TX 16 16 1311. BRIAN BENEDICT HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 16 16 1312. KEITH SIMMONS HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 16 16 1313. BOYD ATHERTON NORTH TEXAS KARTERS USA TX 16 16 1314. JOHN HART WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 16 16 1315. JACOB TOLISON WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 16 16 1316. DARRELL HERLING TRI-CITY KART CLUB USA WA 16 16 1317. CRYSTAL BURDO TRI-CITY KART CLUB USA WA 16 16 1318. NATE MCCARLEY TRI-CITY KART CLUB USA WA 16 16 1319. RYAN KREBSBACH BADGER KART CLUB USA WI 16 16 1320. STEVE OSGOOD ROAD AMERICA KARTING CLUB USA WI 16 16 1321. STEPHEN GOEBEL TORONTO KART CLUB CANADA ON 14.25 14 1322. DALTON HUBRED SASKATOON KART RACERS CANADA SK 14.25 14 1323. KEVIN NELSON IGNITE SERIES USA IL 14.25 14 1324. BRAD SMITH FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 14.25 14 1325. WILLIAM HARTMAN FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 14.25 14 1326. NEIL SHEARER CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 14 14 1327. AUSTIN RILEY CHAMPIONSHIP KART RACING ASSOCIATION CANADA NB 14 14 1328. YAN ARSENAULT LOMBARDY KARTING CANADA ON 14 14 1329. ELI YANKO TORONTO KART CLUB CANADA ON 14 14 1330. RON HENRIE TORONTO KART CLUB CANADA ON 14 14 1331. HUGO THIBAUDEAU LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 14 14 1332. DECLAN O'REILLY SASKATOON KART RACERS CANADA SK 14 14 1333. DAVE ALLAN SASKATOON KART RACERS CANADA SK 14 14 1334. RALPH KRAMER SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 14 14 1335. DENNIS HOLMES ATWATER KART CLUB USA CA 14 14 1336. WAYNE BUNDY ATWATER KART CLUB USA CA 14 14 1337. ANDREW CYRES ATWATER KART CLUB USA CA 14 14 1338. MANUEL GROSSI BLUE MAX KART CLUB USA CA 14 14 1339. JULIAN WONG BLUE MAX KART CLUB USA CA 14 14 1340. CARLOS VILLAGOMEZ CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 14 14 1341. STEVE THOMPSON SHASTA KART CLUB USA CA 14 14 1342. PINOCCHIO WILLIAMS TRI-C KARTERS USA CA 14 14 1343. CHUCK SANFORD TRI-C KARTERS USA CA 14 14 1344. MARC LEWIS TRI-C KARTERS USA CA 14 14 1345. OLEG GLUSHKOV TRI-C KARTERS USA CA 14 14 1346. AARON AGUIRRE TRI-C KARTERS USA CA 14 14 1347. ALAN KYLE COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 14 14 1348. SAM AUSTER CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 14 14 1349. JAMES RECENDEZ CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 14 14 1350. JOSH HOLT IGNITE SERIES USA IL 14 14 1351. CRAIG LODDEKE MIDSTATE KART CLUB USA IL 14 14 1352. STEVE SMITH MIDSTATE KART CLUB USA IL 14 14 1353. NICK SKEETERS MIDSTATE KART CLUB USA IL 14 14 1354. JOHN DAVID BROCK SUPERCOMP SERIES USA IL 14 14 1355. IAN NANQUIN MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 14 14 1356. TOM BAMLETT NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 14 14 1357. RJ CORNETT FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 14 14 1358. BEN LEAR FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 14 14 1359. TOM WILSON THOMPSON KART RACEWAY USA OH 14 14 1360. STEVE MCLENDON THOMPSON KART RACEWAY USA OH 14 14 1361. JASON CARLOCK TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 14 14 1362. TIM HILDEBRAND TENNESSEE KARTING ASSOCIATION USA TN 14 14 1363. ALLEN YATES DALLAS KART COMPLEX USA TX 14 14 1364. PAUL GONZALEZ GULF COAST KARTERS USA TX 14 14 1365. MARK VENETTOZZI GULF COAST KARTERS USA TX 14 14 1366. MARK AUSTIN GULF COAST KARTERS USA TX 14 14 1367. BENNIE QUINN GULF COAST KARTERS USA TX 14 14 1368. TOM LEGGOTT HEART OF TEXAS KART CLUB USA TX 14 14 1369. TOMMY SUTTON HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 14 14 1370. MITCHELL SULIVAN WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 14 14 1371. NEAL HINSLEY WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 14 14 1372. FRANKLIN ASHE UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 14 14 1373. CODY FACHRELL UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 14 14 1374. LUKAS GRUBER UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 14 14 1375. JORDAN KANE PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 14 14 1376. LEE MCCARLEY SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 14 14 1377. BOB WHITE SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 14 14 1378. DYLAN HUGES SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 14 14 1379. LEE MCCARLEY TRI-CITY KART CLUB USA WA 14 14 1380. VERLEEN RICHARDSON TRI-CITY KART CLUB USA WA 14 14 1381. WILSON SESSLER TRI-CITY KART CLUB USA WA 14 14 1382. STEPHEN WRIGHT BADGER KART CLUB USA WI 14 14 1383. PAUL DISTEPHANO CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 13 13 1384. ANGELO AMORIM CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 13 13 1385. DAVE CAMERON CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 13 13 1386. BLAIR KERENYI CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 13 13 1387. KEVIN CANNING CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 13 13 1388. SHAWN CUNNINGHAM CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 13 13 1389. TJ MADONNA WEST COAST KART CLUB CANADA BC 13 13 1390. BEN ORYALL WEST COAST KART CLUB CANADA BC 13 13 1391. DANIEL YEH WEST COAST KART CLUB CANADA BC 13 13 1392. LORENZO CONTE GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1393. WALLY POLO GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1394. HOSS GIFFORD GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1395. DAN SKILTON GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1396. JEFF FORSEY GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1397. ERIC FERGUSON GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1398. JEFF CONTE GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1399. ROB JEFFERIES GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1400. ALESSANDRO DE LUCA GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1401. ROBERT HOLOWCZENKO GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1402. CODY FENTON GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1403. MELISSA GLAZE GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1404. ERIC BOS GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1405. GABE WILSON GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1406. HUNTER GIBSON GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1407. FREDERICK SYLVESTRE GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 13 13 1408. VINCE IOZZO MOSPORT CANADA ON 13 13 1409. RICHARD MIZENER MOSPORT CANADA ON 13 13 1410. RUDY AGUIAR MOSPORT CANADA ON 13 13 1411. FRANK SHAW MOSPORT CANADA ON 13 13 1412. ROB BROWN MOSPORT CANADA ON 13 13 1413. TYLER DEVLIN MOSPORT CANADA ON 13 13 1414. MILES TYSON MOSPORT CANADA ON 13 13 1415. EVAN MCINTOSH MOSPORT CANADA ON 13 13 1416. MARIN GUIBAULT MOSPORT CANADA ON 13 13 1417. RUSSELL BOYLE MOSPORT CANADA ON 13 13 1418. ADRIAN KONIARZ MOSPORT CANADA ON 13 13 1419. MATTHEW BARRY MOSPORT CANADA ON 13 13 1420. DARRYL TIMMERS MOSPORT CANADA ON 13 13 1421. BRODIE MYER MOSPORT CANADA ON 13 13 1422. BRANDON MANN MOSPORT CANADA ON 13 13 1423. MARCELLO NALLI TORONTO KART CLUB CANADA ON 13 13 1424. MIGUEL AVALOS PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 13 13 1425. WALT LEWIS BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1426. WAYNE BUNDY BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1427. JEFF JORGENSEN BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1428. JOE SENNA BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1429. KEVIN STRAW BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1430. BRANDEN BENEDIX BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1431. ALIEJA WHITE BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1432. GRAYSON BROWNE BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1433. ALEX KEYES BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1434. DAVID MCDOWELL BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1435. ANDREW CYRUS BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1436. MATTHEW YANDELL BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1437. JARED MEEK BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1438. CAMERON IMHOFF BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1439. ZACK REYNOLDS BLUE MAX KART CLUB USA CA 13 13 1440. CLINT MOTTA CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1441. WILLIAM WIELER CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1442. NICHOLAS GROSSI CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1443. JAMES SELBY CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1444. HUNTER CORBITT CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1445. KENNY MANCHESTER CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1446. ROWDY SNEED CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1447. NICK ROBERTSON CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1448. CHRIS GIUMARRA CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1449. CAMERON IMHOFF CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1450. ANDREW CYRUS CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1451. RYAN PERRY CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1452. TAYLOR YOUNG CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1453. LOGAN MITCHELL CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1454. MIKE SMITH CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1455. ERIC NACIAMENTO CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1456. LLOYD MACK CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1457. DAVID MCDOWELL CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1458. ANTHONY SNOW CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 13 13 1459. JOHN ANTONINO TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1460. STEVE DONIA TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1461. ULYSSES WASHINGTON TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1462. CHARLES RODGERS TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1463. TYLER SWINK TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1464. ROB QUEEN TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1465. DAI FENG TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1466. DAVID CARLISLE TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1467. SHAWN GIBSON TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1468. JOEY PAONESSA TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1469. LUKE DUNCAN TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1470. DAVID BELL TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1471. PATRICK BRITAIN TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1472. AARON DOWNS TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1473. INDY SANDOVAL TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1474. JOSH EARLY TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1475. DALE CHEESEMAN TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1476. CAMERON JOCELYN TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1477. TRAVIS LOWE TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1478. JENSEN TALMO TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1479. COLIN MCGINNIS TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1480. STEVE JASINSKI TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1481. KYLE BABIDA TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1482. ZACH JO TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1483. STEPHEN CLARK TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1484. TYLER WAITERS TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1485. MICHEL MANNING TRI-C KARTERS USA CA 13 13 1486. RICK RUNKLE COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 13 13 1487. NATLIE FOSTER COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 13 13 1488. MAC FREWEN COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 13 13 1489. DAVID SWEENEY IGNITE SERIES USA IL 13 13 1490. SETH WOODRUFF IGNITE SERIES USA IL 13 13 1491. NOAH PROBST IGNITE SERIES USA IL 13 13 1492. JAKE FULKS IGNITE SERIES USA IL 13 13 1493. ROD SCHARF MIDSTATE KART CLUB USA IL 13 13 1494. JOSH HOLT SUPERCOMP SERIES USA IL 13 13 1495. MATT SKAGGS KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1496. RANDY CASSIDY JR KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1497. DERICH CUTSHAW KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1498. JASON MATZEL KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1499. CLAY SMITH KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1500. GEORGE WILSON KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1501. LIZ LEHMANN KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1502. ROSS RICART KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1503. NENO BELLINOTTI KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1504. CRAIG BOGAN KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1505. RYAN PICKERING KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1506. PEDRO VAZQUEZ KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1507. MEGHAN PERI KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1508. SAM BURTON KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1509. STAN BEARD KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1510. JEFF MAITLEN KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1511. KEN WILLIAMS KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1512. CAMERON PARR KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1513. IWAN DAVIS KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1514. JOSHUA SCHNEIDER KART RACERS OF AMERICA USA IN 13 13 1515. EMMA MESSMAN MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 13 13 1516. DANIEL MESSMAN MICHIANA RACEWAY PARK USA IN 13 13 1517. PHILLIP EASTMEAD GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1518. CHRIS FRANCE GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1519. FREDDIE OGBURN GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1520. LARS SCHMIDT GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1521. BRUCE JONES GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1522. DUNCAN ALLEN GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1523. ZACK SKOLNICK GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1524. PAUL RICE GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1525. CHUCK WEST GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1526. RYAN BENNETT GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1527. KEVIN MCCANN GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1528. BRIAN MCCANN GOPRO MOTORPLEX USA NC 13 13 1529. SCOTT ANDREWS NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 13 13 1530. KIERSTIN LANDES OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 13 13 1531. ADAM HILER OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 13 13 1532. RICK MEINHEARTT OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 13 13 1533. RAYMOND BROWN OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 13 13 1534. KYLE CARTY OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 13 13 1535. RANDY LANDES OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 13 13 1536. JEREMY ROHRS GULF COAST KARTERS USA TX 13 13 1537. KURT OURS GULF COAST KARTERS USA TX 13 13 1538. WILLIAM SNYDER NORTH TEXAS KARTERS USA TX 13 13 1539. JEFF BATEMAN NORTH TEXAS KARTERS USA TX 13 13 1540. ALLEN HILL NORTH TEXAS KARTERS USA TX 13 13 1541. CHRIS CROWLEY WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 13 13 1542. NATHAN WILKINS WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 13 13 1543. KENT STEPHENSON WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 13 13 1544. JAKE FLUMAN WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 13 13 1545. MARVIN LEE WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 13 13 1546. JAMES COBARRUVIAS WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 13 13 1547. NICK MCCLURE WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 13 13 1548. CHARLES DAVIDSON WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 13 13 1549. SEAN DAILY UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 13 13 1550. NICOLAS KESLER UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 13 13 1551. JUSTIN SMALLEY TRI-CITY KART CLUB USA WA 13 13 1552. BARADLEY LANGLO BADGER KART CLUB USA WI 13 13 1553. RICHARD GILPATRICK BADGER KART CLUB USA WI 13 13 1554. AMEDEO CATALLO WEST COAST KART CLUB CANADA BC 12.25 12 1555. STEVE WALKER TORONTO KART CLUB CANADA ON 12.25 12 1556. BRANDON MCCORKLE SNAKE RIVER KARTERS USA ID 12.25 12 1557. CHARLES POLTES NORTH TEXAS KARTERS USA TX 12.25 12 1558. JEREMIE GREEN CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 12 12 1559. WILSON DOLAN CALGARY KART RACING CLUB CANADA AB 12 12 1560. RICHARD LEE WEST COAST KART CLUB CANADA BC 12 12 1561. CHAD LAPOINTE MANITOBA KARTING ASSOCIATION CANADA MB 12 12 1562. FRANK SHAW GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 12 12 1563. MIKAEL AUBIN-POIRIER GOODWOOD KARTWAYS CANADA ON 12 12 1564. SHANE TREMBLAY LOMBARDY KARTING CANADA ON 12 12 1565. JIM ZAMMIT MOSPORT CANADA ON 12 12 1566. GLENN BUTLER MOSPORT CANADA ON 12 12 1567. GESSICA RAPONI MOSPORT CANADA ON 12 12 1568. FREDERICK SYLVESTRE MOSPORT CANADA ON 12 12 1569. JACKSON NEILANDS MOSPORT CANADA ON 12 12 1570. IAN SMITH POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 12 12 1571. ANDREW SATAK POINT PELEE KART CLUB CANADA ON 12 12 1572. RUDY HAVIAR TORONTO KART CLUB CANADA ON 12 12 1573. RENO ODDI TORONTO KART CLUB CANADA ON 12 12 1574. STEVE WELLINGTON TORONTO KART CLUB CANADA ON 12 12 1575. WILLIAM LALONDE LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 12 12 1576. HENRY KNOX LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 12 12 1577. YUAN SUN LE CIRCUIT QUYON CANADA QC 12 12 1578. SHAWN LEWANDOSKI SASKATOON KART RACERS CANADA SK 12 12 1579. KEVIN FONAGY SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 12 12 1580. DAVE ALLAN SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 12 12 1581. JARET WADDELL SOUTH SASK KART CLUB CANADA SK 12 12 1582. BILL HOLLAND PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 12 12 1583. AIDAN MULCLNER PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 12 12 1584. ISMAEL ZAVALA PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 12 12 1585. MATT TRIEFENBACH PHOENIX KART RACING ASSOCIATION USA AZ 12 12 1586. GREGG DURDEN ATWATER KART CLUB USA CA 12 12 1587. JOHNY COPE ATWATER KART CLUB USA CA 12 12 1588. MELINDA FREDIANI BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1589. TOM FAHEY BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1590. BRIAN PALAZZO BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1591. ANDREW PASCUZZO BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1592. PATRICK NEWTON BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1593. DAVID VASQUEZ BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1594. WES BOSWELL BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1595. TODD SCHNEIDER BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1596. NICK GROSSI BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1597. ADAM VERLENGIERE BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1598. PATRICK HANSON BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1599. LOGAN MITCHELL BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1600. HAYDEN WAGNER BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1601. JAMES SELBY BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1602. MIKEY PRINZO BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1603. MARY JANE BETANCORT BLUE MAX KART CLUB USA CA 12 12 1604. NICK GUERRERO CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 12 12 1605. CHRIS ROSSI CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 12 12 1606. BLAKE MILTON CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 12 12 1607. BRYAN WILLIAMS CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION USA CA 12 12 1608. TIM MADDOX SHASTA KART CLUB USA CA 12 12 1609. MIKE JOHNSON TRI-C KARTERS USA CA 12 12 1610. DAVE ALLEN TRI-C KARTERS USA CA 12 12 1611. JOHN FUENTES TRI-C KARTERS USA CA 12 12 1612. LUCA BORTONE TRI-C KARTERS USA CA 12 12 1613. WILL RODGERS TRI-C KARTERS USA CA 12 12 1614. TODD SCHNEIDER TRI-C KARTERS USA CA 12 12 1615. CALEB DEMARAY COLORADO JUNIOR KART CLUB USA CO 12 12 1616. JASON KUMMER GEORGIA SPRINT KARTING ASSOCIATION USA GA 12 12 1617. MIKE PROKUP CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 12 12 1618. JAKE REIHL CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 12 12 1619. MIKE KUSHNERIK CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 12 12 1620. NEIL MOFFETT MIDSTATE KART CLUB USA IL 12 12 1621. JEFF EDMOND MIDSTATE KART CLUB USA IL 12 12 1622. SHANE MCAFEE MIDSTATE KART CLUB USA IL 12 12 1623. GONZALO NAJERA MIDSTATE KART CLUB USA IL 12 12 1624. MIKE LONG SUPERCOMP SERIES USA IL 12 12 1625. RODNEY JAY EVANS KART RACERS OF AMERICA USA IN 12 12 1626. JASON KARR KART RACERS OF AMERICA USA IN 12 12 1627. BRIAN STEWART MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 12 12 1628. ANTHONY HARWIN MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 12 12 1629. MIKE CLARK MDD SPRINT KART CHAMPIONSHIP USA LA 12 12 1630. MIKE KRIHA NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 12 12 1631. JAKE BAMLETT NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION USA MN 12 12 1632. JAME RUSSELL GOPRO MOTORPLEX USA NC 12 12 1633. BRUD BEAUDOIN NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 12 12 1634. BARRY BARNWELL NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 12 12 1635. JASON ANDERLINE NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 12 12 1636. JEFF WAMRE NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 12 12 1637. RICK MCLEOD NORTHERN NEVADA KART CLUB USA NV 12 12 1638. BRIAN PERRINE FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 12 12 1639. PAUL THRASH FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 12 12 1640. BRIAN RUNDSTROM FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 12 12 1641. ALEX STOUDINGER FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 12 12 1642. NICK YOUNG FREEMONT RACEWAY PARK USA OH 12 12 1643. JOHN MAITLEN OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 12 12 1644. WILLIAM BURTON OHIO VALLEY KARTING ASSOCIATION USA OH 12 12 1645. STEVE DRESSLER THOMPSON KART RACEWAY USA OH 12 12 1646. DUSTIN GAIER THOMPSON KART RACEWAY USA OH 12 12 1647. JAMIE QUAILE TULSA KART CLUB USA OK 12 12 1648. BRIAN COLLINS CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 12 12 1649. VICTORIA HELM CAROLINA MOTORSPORTS PARK USA SC 12 12 1650. STEVE RATTON DALLAS KART COMPLEX USA TX 12 12 1651. AUSTIN WILKINS DALLAS KART COMPLEX USA TX 12 12 1652. MIKE JONES DALLAS KART COMPLEX USA TX 12 12 1653. JERRY STAFFORD GULF COAST KARTERS USA TX 12 12 1654. CHRIS HARRISON NORTH TEXAS KARTERS USA TX 12 12 1655. BRADY KING NORTH TEXAS KARTERS USA TX 12 12 1656. ANTHONY POLTES NORTH TEXAS KARTERS USA TX 12 12 1657. JOHNATHON HART WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 12 12 1658. SID KEITH WEST TEXAS KARTING ASSOCIATION USA TX 12 12 1659. SOPHIA PRICE UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 12 12 1660. ALEX YATES UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 12 12 1661. DENNIS HANNAH PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 12 12 1662. KATHERINE CARSON PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 12 12 1663. KEINO CLARKE PUGET SOUND GO KART ASSOCIATION USA WA 12 12 1664. MATT WOLD SPOKANE KART RACING ASSOCIATION USA WA 12 12 1665. TYLER BROWN TRI-CITY KART CLUB USA WA 12 12 1666. TYLER BROWN TRI-CITY KART CLUB USA WA 12 12 1667. AUSTIN ARDELL ROAD AMERICA KARTING CLUB USA WI 12 12 1668. MATTHEW OSGOOD ROAD AMERICA KARTING CLUB USA WI 12 12 1669. MATTHEW TASKINEN WEST COAST KART CLUB CANADA BC 11 11 1670. DANA ESTES TRI-C KARTERS USA CA 11 11 1671. STEVEN CAMPBELL TRI-C KARTERS USA CA 11 11 1672. MARCIN BALAZY TRI-C KARTERS USA CA 11 11 1673. BRANDEN BELL TRI-C KARTERS USA CA 11 11 1674. STEVEN CAMPBELL TRI-C KARTERS USA CA 11 11 1675. JOE GRABLE TRI-C KARTERS USA CA 11 11 1676. MARCIN BALAZY TRI-C KARTERS USA CA 11 11 1677. ROCKY MORAN TRI-C KARTERS USA CA 11 11 1678. ROBERT BRACKETT TRI-C KARTERS USA CA 11 11 1679. GONZALO NUJERA IGNITE SERIES USA IL 11 11 1680. CHRIS KESLER UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 11 11 1681. CHUNYANG YUAN UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 11 11 1682. BAO NGO UTAH KART CHAMPIONSHIP USA UT 11 11 1683. SCOTT GANN TRI-CITY KART CLUB USA WA 11 11 1684. TIM MAYER SUPERCOMP SERIES USA IL 9 9 1685. JOHN MUELLER HILL COUNTRY KART CLUB USA TX 7 7 1686. NOEL VAN EYNDE CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY USA IL 6 6 1687. CRAIG BELLEM IGNITE SERIES USA IL 5 5 1688. PHYLICIA RIEDEL NORTH TEXAS KARTERS USA TX 3 3

