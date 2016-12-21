Briggs & Stratton Weekly Racing Series Standings – 2016 Final Rankings – West
Peel finishes year as ‘Best in the West’
In March 2015, Briggs & Stratton announced the ‘Briggs Weekly Racing Series presented by RLV’ program for the grassroots Briggs LO206 racers across North America. The premise is to match racers against other racers at tracks from the same state, the same region, and the entire continent. While Briggs presented the WRS to tracks all over the country, the ultimate responsibility was put on the racers to have their own track or club series sign up for program, and in return both the tracks and racers would receive a prizes at the end of the season, including many of the great products produced by Briggs & Stratton.
The format is simple. A racer must compete in the Senior or Masters LO206 category – and the new-for-2016 Junior division – at ONE recognized Briggs WRS tracks or series, racing in at least seven events in the calendar year before November 1, all in accordance to the Briggs & Stratton rule set. Each track must be a sanctioned facility in good standing with WKA, IKF, NKA, TAG USA or AKRA. The Senior, Masters, and Junior LO206 classes must follow the Briggs & Stratton factory rule set in its entirety with no exceptions (in Canada, the official ASN rule set). The track must submit a maximum of 11 race dates (including rain dates), and the final results within one week following said events.
Points are accumulated based on the first eight races attended, with the best seven of the eight counted at the end of the season. Both Senior and Masters drivers compete head-to-head in the standings, while Junior drivers will have their own rankings. Points for Senior/Master are based on three categories:
* Category 1 – Quantity of karts participating in the class. The scale is 1 point to 10 points, based on the number of karts. More than 10 karts is still 10 points.
* Category 2 – Finishing position. First place equates to 10 points, down to 10th place or above at 1 point.
* Category 3 – Number of karts finished ahead of (maximum is 10 karts).
Points for Junior are based on these three categories:
* Category 1 – Quantity of karts participating in the class. The scale is 1 point to 7 points, based on the number of karts. More than 7 karts is still 7 points.
* Category 2 – Finishing position. First place equates to 7 points down to 7th place or above at 1 point.
* Category 3 – Number of karts finished ahead of (maximum is 6 karts).
The three US regional winners and one Canadian champion in Senior/Master standings will be crowned at the end of the season. The top three will be awarded a P3000 PowerSmart Inverter Generator ($1,500 value). Fourth through 10th in each region receive a P2300 watt PowerSmart Inverter Generator ($650 value). Eleventh through 12th are awarded the 2,200 PSI Briggs & Stratton Brute Pressure Washer ($350 value) with 13th-17th each receiving a Sonic Tools 61 piece Socket Set ($175 value). The total value is over $10,600 per region.
For the Junior standings, the top-20 drivers earn the Sonic Tools 61 piece Socket Set ($175). Twenty-first through 60th are awarded custom youth-sized Briggs & Stratton driving gloves ($70). All that comes in at over $12,000 in additional prizes for the Briggs WRS program.
In total, over $55,000 will be awarded at the end of the Briggs & Stratton Weekly Racing Series presented by RLV.
For complete standings and information, visit briggswrs.com.
West
The West region of the Briggs Weekly Racing Series stretches from the Lone Star State of Texas, all the way up to the Pacific Northwest area. 14 tracks took part in the Briggs WRS program for 2016, with more expected to join for the upcoming season. The largest of the West region was the Blue Max Kart Club – just outside Sacramento and within reach of the San Francisco area. The NorCal area was a hotbed for karting, and despite a recent decline in numbers for regional racing, the Briggs 206 package has sparked a rejuvenation in the area with racers getting back to the grassroots level.
Leading the Briggs WRS standings for the West region is Barry Peel. The 206 craze has hit Texas and continues to run with solid groups in Peel’s Houston area, along with Dallas, and other facilities around the Lone Star State. Peel finished fourth overall in the Briggs WRS, just two points away from matching the score set by the top three.
The great part of Briggs WRS racing is the mixture of experience and age. From 60-year-old Steve Kemp – who recorded the second highest total in the region – to the young 14-year-old Tevin Robbins, Briggs racing is for everyone. Kemp, not only scoring the highest for a Masters-level driver in the region, outscored his son Andrew as the two enjoy great father/son time at the track with Briggs 206 racing. The West also features one of the top female Briggs drivers with Utah’s Kaiti Wood.
Inside the Numbers
Atwater Kart Club – 18
Blue Max Kart Club – 87
Colorado Junior Kart Club – 47
Dallas Karting Complex – 15
Gulf Coast Karters – 40
Hill Country Kart Club – 16
Kerman Kart Club – 14
Kinsmen Kart Club – 23
Little Stockton 99 – 58
North Texas Karters – 38
Phoenix Kart Racing Association – 27
Shasta Kart Club – 8
Spokane Kart Racing Association – 12
Utah Kart Championship – 46
1. Barry Peel
Points: 201
Track: Gulf Coast Karters
Prize: P3000 PowerSmart Inverter Generator ($1,500)
Age: 37
Hometown: Houston, Texas
Occupation: Noble Building and Development Superintendent
Chassis: Alpha Exos
Sponsors: DAMZ, Alpha Karting
Years Karting: 2.5
2016 Accomplishments: High points champion for Spring and Fall at Gulf Coast Karting, 1st Place – Texas Sprint Racing Series
2017 Goals: Racing TaG Senior at my home track GCKI. Race TaG Master in Texas ProKart Challenge. Race World Formula in Texas Sprint Racing Series – my goal would be to win all classes.
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|R11
|29
|29
|19
|29
|29
|29
|27
|0
|29
|29
|27
2. Steve Kemp
Points: 183
Track: Blue Max Kart Club
Prize: P3000 PowerSmart Inverter Generator ($1,500)
Age: 60
Hometown: Carmichael, California
Occupation: Exotic Car Restoration Mechanic
Chassis: Energy Kinetic
Sponsors: My wife, my son, my daughter and her husband
Years Karting: 41
2016 Accomplishments: 4th Place – KPX Championship Series (206 Masters)
2017 Goals: Compete in our club series again and a few specialty races here and there
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
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|R10
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|27
|29
|29
|21
|23
|25
|29
|0
|0
|0
|0
3. Colby Yardley
Points: 183
Track: Colby Yardley
Prize: P3000 PowerSmart Inverter Generator ($1,500)
Bio Not Available
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|R11
|10
|23
|27
|29
|27
|29
|21
|27
|27
|29
|19
4. Andrew Kemp
Points: 179
Track: Blue Max Kart Club
Prize: P2300 watt PowerSmart Inverter Generator ($650)
Age: 29
Hometown: Sacramento, CA
Occupation: Service at Niello BMW
Chassis: Tony Kart 401 Racer
Sponsors: N/A
Years Karting: 20
2016 Accomplishments: 2nd Place – Blue Max Kart Club, a number of top-5’s in KPX Championship Series
2017 Goals: To win the KPX Series and receive another IKF National Championship. Also would like to race at Challenge of the Americas race since they have now added the LO206 program.
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|R11
|27
|27
|27
|29
|25
|21
|23
|0
|0
|0
|0
5. Kenny Manchester
Points: 177
Track: Blue Max Kart Club
Prize: P2300 watt PowerSmart Inverter Generator ($650)
Age: 27
Hometown: Vacaville, California
Occupation: AT&T
Chassis: Tony Kart
Sponsors: Kartspeed Motorsports, 3Squared Technologies
Years Karting: 5
2016 Accomplishments: Senior LO206 champion at Blue Max Kart Club, 2nd Place – Senior LO206 KPX Karting Championship
2017 Goals: Race as much as my busy schedule allows and enjoy every minute of it.
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|R11
|29
|29
|29
|27
|13
|23
|27
|0
|0
|0
|0
6. Andy Nish
Points: 176
Track: Utah Kart Championship
Prize: P2300 watt PowerSmart Inverter Generator ($650)
Age: 18
Hometown: Salt Lake City, Utah
Occupation: Student/Stage Technician
Chassis: CRG
Sponsors: Yardley Racing, Royal Purple, Bell Helmets, Mothers, Industrial Supply, Strateon, Loctite
Years Karting: 11
2016 Accomplishments: 3rd Place – Utah Karting Championship 4-Cycle Senior
2017 Goals: Win the Utah Karting Championship in the Senior 4-Cycle class.
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|R11
|11
|0
|29
|12
|25
|27
|29
|29
|25
|27
|21
7. Steven Hanson
Points: 173
Track: Gulf Coast Karters
Prize: P2300 watt PowerSmart Inverter Generator ($650)
Bio Not Available
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
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|R11
|27
|25
|17
|25
|27
|21
|23
|25
|13
|25
|0
8. Rodney Ebersole
Points: 165
Track: Colorado Junior Kart Club
Prize: P2300 watt PowerSmart Inverter Generator ($650)
Bio Not Available
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|R11
|21
|29
|25
|0
|19
|25
|19
|27
|0
|0
|0
9. Kaiti Wood
Points: 165
Track: Utah Kart Championship
Prize: P2300 watt PowerSmart Inverter Generator ($650)
Age: 17
Hometown: West Valley City, Utah
Occupation: Student
Chassis: 2014 Kosmic Mercury
Sponsors: Bell Helmets, MSquared Karting, and my parents
Years Karting: 7
2016 Accomplishments: Five podium finishes
2017 Goals: To win the championship in LO206 Senior
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|R11
|25
|27
|17
|25
|15
|21
|0
|0
|0
|23
|27
10. Will Barkley
Points: 161
Track: Colorado Junior Kart Club
Prize: P2300 watt PowerSmart Inverter Generator ($650)
Age: 26
Hometown: Cheyenne, Wyoming
Occupation: Sears Home Technician
Chassis: CRG Road Rebel
Sponsors: None
Years Karting: 14
2016 Accomplishments: 2nd Place – Colorado Karting Tour
2017 Goals: 1st Place at Colorado Karting Tour, and race in the Grand Nationals
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|R11
|21
|27
|11
|0
|23
|27
|23
|29
|0
|0
|0
11. Miguel Mier
Points: 161
Track: North Texas Karters
Prize: 2,200 PSI Briggs & Stratton Brute Pressure Washer ($350)
Age: 40
Hometown: Mexico City, Mexico
Occupation: N/A
Chassis: Formula K
Sponsors: Core Karting, Synergy Foods
Years Karting: 3
2016 Accomplishments: Rotax Senior champion – North Texas Karters, LO206 champion North Texas Karters, 3rd Place – Rotax Senior Texas ProKart Challenge, Won LCQ at SKUSA SuperNationals in X30 Master, finished 23rd in main event at SuperNationals 20
2017 Goals: Try to win the Texas ProKart Challenge series in X30 Senior, Top-five in SKUSA Pro Tour X30 Master, and top-10 at SuperNationals 21 in X30 Master
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|R11
|21
|0
|12
|29
|27
|25
|15
|0
|15
|29
|27
12. Tevin Robbins
Points: 161
Track: Utah Kart Championship
Prize: 2,200 PSI Briggs & Stratton Brute Pressure Washer ($350)
Age: 14
Hometown: Riverton, Utah
Occupation: Student
Chassis: Tony Kart
Sponsors: FX Squad LLC
Years Karting: 8.5
2016 Accomplishments: 2nd Place – Utah Kart Championship
2017 Goals: To race a national event
|R1
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|R11
|17
|12
|23
|27
|29
|15
|25
|25
|29
|21
|25
Briggs Weekly Racing Series – West Final Standings
|Pos
|Driver
|Track
|State
|Total
|Avg
|1.
|BARRY PEEL
|GULF COAST KARTERS
|TX
|201
|25.1
|2.
|STEVE KEMP
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|183
|26.1
|3.
|COLBY YARDLEY
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|183
|22.9
|4.
|ANDREW KEMP
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|179
|25.6
|5.
|KENNY MANCHESTER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|177
|25.3
|6.
|ANDY NISH
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|176
|22
|7.
|STEVEN HANSON
|GULF COAST KARTERS
|TX
|173
|21.6
|8.
|RODNEY EBERSOLE
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|165
|23.6
|9.
|KAITI WOOD
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|165
|20.6
|10.
|WILL BARKLEY
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|161
|23
|11.
|MIGUEL MIER
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|161
|20.1
|12.
|TEVIN ROBBINS
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|161
|20.1
|13.
|AUSTIN CHALMAN
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|155
|22.1
|14.
|CHRIS WATTS
|GULF COAST KARTERS
|TX
|155
|22.1
|15.
|LIONEL DUPRAT
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|155
|19.4
|16.
|BILLY SMITH
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|155
|19.4
|17.
|MARC BREUNING
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|152
|19
|18.
|ADAM KASICK
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|146
|24.3
|19.
|JOHN TOWN
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|145
|18.1
|20.
|MARINA YARDLEY
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|145
|18.1
|21.
|ZAC DIETER
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|143
|20.4
|22.
|JARED JOHNSON
|GULF COAST KARTERS
|TX
|140
|17.5
|23.
|CHRIS GENOVESE
|GULF COAST KARTERS
|TX
|134
|19.1
|24.
|RANDY FLORES
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|133
|19
|25.
|JAY KLEINHEINZ
|GULF COAST KARTERS
|TX
|132
|16.5
|26.
|BURT GASAWAY
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|131
|16.4
|27.
|ALEX YATES
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|129
|16.1
|28.
|MARK FELLMAN
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|123
|15.4
|29.
|HENRY KORN
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|122
|15.2
|30.
|EDWIN RUIZ DE VAL
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|121
|15.1
|31.
|PHYLICIA RIEDEL
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|121
|15.1
|32.
|TYLER DAVIES
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|121
|15.1
|33.
|JASON BERRY
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|120
|17.1
|34.
|RYAN WILLIAMS
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|120
|17.1
|35.
|BRYAN QUATTROCHI
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|119
|14.9
|36.
|BONNIER MOULTON
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|119
|19.8
|37.
|KEVIN STRAW JR.
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|118
|16.9
|38.
|RYAN POOL
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|117
|14.6
|39.
|STEVE MORRIS
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|115
|14.4
|40.
|MIKE WEBER
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|113
|16.1
|41.
|GREGG ALLEC
|ATWATER KART CLUB
|CA
|112
|18.7
|42.
|HARRELL FISCHER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|111
|15.9
|43.
|RICHARD FINE
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|111
|13.9
|44.
|ALEX STATEN
|GULF COAST KARTERS
|TX
|110
|15.7
|45.
|ALIEJA WHITE
|KERMAN KART CLUB
|CA
|108
|18
|46.
|VERL WEBB
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|107
|13.4
|47.
|TOM SHAW
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|106
|21.2
|48.
|BERNIE LACOTTA
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|105
|13.1
|49.
|CARSON THYE
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|105
|13.1
|50.
|ANDY MILLER
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|105
|13.1
|51.
|MEGAN CAMARA
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|104
|17.3
|52.
|DAN ESPARZA
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|103
|12.9
|53.
|JOHNNY COPE
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|101
|16.8
|54.
|BRIAN HOFFMAN
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|101
|14.4
|55.
|KIRK ALLEN
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|101
|12.6
|56.
|JEREMY DAVIS
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|99
|19.8
|57.
|BRIAN BAKER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|97
|19.4
|58.
|JULIAN WONG
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|97
|13.9
|59.
|JEFF BATEMAN
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|97
|16.2
|60.
|MIKE GEROULD
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|97
|19.4
|61.
|CAL CALMARA
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|97
|13.9
|62.
|BRIAN LUYSTER
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|96
|13.7
|63.
|CHRIS NERIA
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|95
|19
|64.
|RANDY YATES
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|94
|11.8
|65.
|BOB SIMMONS
|GULF COAST KARTERS
|TX
|93
|18.6
|66.
|WILL KRASSELT
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|93
|11.6
|67.
|BOB SNOW
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|92
|23
|68.
|MATTHEW YANDELL
|KERMAN KART CLUB
|CA
|92
|15.3
|69.
|SEAN TEETER
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|92
|18.4
|70.
|SCOTT MEYER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|91
|18.2
|71.
|ANTHONY DOMOTO
|ATWATER KART CLUB
|CA
|90
|15
|72.
|KEVIN STRAW SR.
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|90
|15
|73.
|JARED MEEK
|ATWATER KART CLUB
|CA
|89
|17.8
|74.
|ROBERT EAMER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|89
|17.8
|75.
|AARON HEATHMAN
|KERMAN KART CLUB
|CA
|89
|17.8
|76.
|CHUCK CORNWELL
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|89
|11.1
|77.
|KEVIN KROON
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|88
|14.7
|78.
|BILL LETZSCH
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|88
|22
|79.
|JOE EMMONS
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|88
|17.6
|80.
|TRAVIS SHORT
|GULF COAST KARTERS
|TX
|86
|17.2
|81.
|CHRIS ROSSI
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|85
|28.3
|82.
|NICHOLAS WOODBURY
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|85
|10.6
|83.
|AUSTIN HUNTER
|GULF COAST KARTERS
|TX
|82
|20.5
|84.
|KEVIN STRAW JR
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|80
|13.3
|85.
|DAVID VASQUEZ
|KERMAN KART CLUB
|CA
|80
|20
|86.
|ERIC VANDERFORD
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|79
|15.8
|87.
|KEVIN STRAW SR.
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|79
|15.8
|88.
|BEN BERRY
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|79
|13.2
|89.
|AARON HEATHMAN
|ATWATER KART CLUB
|CA
|77
|25.7
|90.
|TRE GREEN
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|76
|19
|91.
|JOHN ULMER
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|76
|19
|92.
|JEFF JORGENSEN
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|74
|18.5
|93.
|BOYD ATHERTON
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|73
|24.3
|94.
|TAM NGUYEN
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|73
|18.2
|95.
|CODY FACKRELL
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|73
|9.1
|96.
|RICHARD HARPER
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|72
|18
|97.
|DEREK MARTIN
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|72
|18
|98.
|BRAD HOLLY
|GULF COAST KARTERS
|TX
|72
|12
|99.
|DANIEL AGEE
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|70
|17.5
|100.
|MURRAY GARDNER
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|68
|11.3
|101.
|GARY REIF
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|67
|13.4
|102.
|JORDAN MCCANN
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|67
|16.8
|103.
|MARTY FRANK
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|66
|16.5
|104.
|BAO NGO
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|66
|8.2
|105.
|JOHN DURDEN
|ATWATER KART CLUB
|CA
|65
|21.7
|106.
|PAUL BOLL
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|65
|13
|107.
|WILL VASSER
|GULF COAST KARTERS
|TX
|65
|21.7
|108.
|NORBERT LACKRO
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|64
|16
|109.
|TIM DRAGGOO
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|64
|16
|110.
|JEREMY FREDIANI
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|63
|21
|111.
|LARRY FISHER
|SANTA MARIA KARTING ASSOCIATION
|CA
|59
|11.8
|112.
|VINCENTE GUERRERO
|ATWATER KART CLUB
|CA
|58
|11.6
|113.
|ABEL RAMOS
|KERMAN KART CLUB
|CA
|58
|14.5
|114.
|COLBY DUBATO
|KERMAN KART CLUB
|CA
|57
|19
|115.
|CARSON THYE
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|57
|19
|116.
|ROBERT EAMER
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|56
|14
|117.
|KENNY MANCHESTER
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|56
|28
|118.
|RYAN LINDHORST
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|55
|18.3
|119.
|NATHAN MARTIN
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|55
|13.8
|120.
|STEVEN HEFLEY
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|54
|27
|121.
|CHRIS HARRISON
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|54
|13.5
|122.
|TYLER BENNETT
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|54
|27
|123.
|CHAD BUCKENDAHL
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|53
|17.7
|124.
|CHEYENNE FANTUZZO
|GULF COAST KARTERS
|TX
|53
|13.2
|125.
|JONATHAN PINTEN
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|52
|26
|126.
|CAMERON IMHOFF
|SHASTA KART CLUB
|CA
|52
|13
|127.
|RICHIE YOSTEN
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|52
|13
|128.
|BENNIE QUINN
|GULF COAST KARTERS
|TX
|51
|12.8
|129.
|BRANDON TOMKO
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|50
|25
|130.
|JERRY STAFFORD
|GULF COAST KARTERS
|TX
|50
|12.5
|131.
|CHRIS CROSLEY
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|50
|25
|132.
|TOMMY MUTH
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|50
|25
|133.
|WILLIAM SNYDER
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|50
|12.5
|134.
|ROBB AMBROSE
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|49
|16.3
|135.
|ERICA ODELLO
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|49
|16.3
|136.
|JULIAN WONG
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|49
|16.3
|137.
|COLIN HILTON
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|49
|16.3
|138.
|JASON BLACK
|ATWATER KART CLUB
|CA
|48
|12
|139.
|JEREMY FREDIANI
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|48
|16
|140.
|JULIAN WONG
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|48
|16
|141.
|MIKE COE
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|48
|24
|142.
|CHRIS KESLER
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|48
|12
|143.
|TOMMY BORDEAUX
|SANTA MARIA KARTING ASSOCIATION
|CA
|47
|9.4
|144.
|BRAD PUGMIRE
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|47
|11.8
|145.
|KRESTEN MICHAELS
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|45
|15
|146.
|SCOTT SABOL
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|44
|22
|147.
|DONOVAN BIXLER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|44
|22
|148.
|BILL CHOICE
|GULF COAST KARTERS
|TX
|44
|14.7
|149.
|WADE WILKINSON
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|43
|14.3
|150.
|STEVE DIAS
|SHASTA KART CLUB
|CA
|43
|14.3
|151.
|DAVE DOUDEN
|GULF COAST KARTERS
|TX
|43
|14.3
|152.
|JERRY VAN DEUSEN
|ATWATER KART CLUB
|CA
|42
|21
|153.
|ALIEJA WHITE
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|42
|21
|154.
|NICK ROBERTSON
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|42
|21
|155.
|GREYSON BROWNE
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|42
|21
|156.
|DANIEL SENECHAL
|GULF COAST KARTERS
|TX
|42
|21
|157.
|STEVE HARRIS
|GULF COAST KARTERS
|TX
|42
|14
|158.
|ROBERT THEIR
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|42
|21
|159.
|WADE WILKINSON
|ATWATER KART CLUB
|CA
|41
|13.7
|160.
|JAMES WRIGHT
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|41
|13.7
|161.
|BLAKE MILTON
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|41
|20.5
|162.
|CONNOR PIENTA
|GULF COAST KARTERS
|TX
|41
|13.7
|163.
|DYLAN WHITE
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|41
|13.7
|164.
|ROSS FLORES
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|41
|13.7
|165.
|REIN PLAKK
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|40
|13.3
|166.
|JOHNNY COPE
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|40
|20
|167.
|KYLE COUNTS
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|40
|20
|168.
|MARTIN BERRY
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|39
|13
|169.
|ANDREW CYRUS
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|39
|19.5
|170.
|TREVOR GUNN
|ATWATER KART CLUB
|CA
|38
|19
|171.
|CARLOS VILLAGOMEZ
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|38
|19
|172.
|DAVID VASQUEZ
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|38
|19
|173.
|MELINDA FREDIANI
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|36
|12
|174.
|ANDREW GRASKA
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|36
|18
|175.
|EDWIN RUIZDEVAL
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|36
|18
|176.
|WADE HILLSTEAD
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|36
|12
|177.
|GRAYSON BROWNE
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|35
|17.5
|178.
|GARY FILPULA
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|35
|11.7
|179.
|CALEB DEMARAY
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|35
|11.7
|180.
|PERRY NEEDHAM
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|35
|11.7
|181.
|MICAH HENDRICKS
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|34
|17
|182.
|RICH HUSTON
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|34
|17
|183.
|JONATHAN PINTEN
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|34
|17
|184.
|MATT LAPOEHN
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|34
|17
|185.
|KENT STEPHENSON
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|34
|17
|186.
|ED GILLETTE
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|34
|17
|187.
|MICHAEL GARCIA
|KERMAN KART CLUB
|CA
|33
|11
|188.
|JOHN SCHNEIBLE
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|33
|11
|189.
|SANA BITATTI
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|33
|16.5
|190.
|NICOLAS KESLER
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|33
|11
|191.
|BRENT TRUEBLOOD
|ATWATER KART CLUB
|CA
|32
|16
|192.
|VICENTE GUERRERO
|ATWATER KART CLUB
|CA
|32
|16
|193.
|TODD SCHNEIDER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|32
|16
|194.
|SAM KLOSOWSKI
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|32
|16
|195.
|ANDREW CYRUS
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|31
|15.5
|196.
|JOHNNY COPE
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|31
|15.5
|197.
|JOHNATHAN ALTER
|ATWATER KART CLUB
|CA
|30
|15
|198.
|GARY NEWTON
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|30
|15
|199.
|TOM SHAW
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|30
|15
|200.
|STACEY LEWIS
|GULF COAST KARTERS
|TX
|30
|15
|201.
|MARIO VILLAFANI
|GULF COAST KARTERS
|TX
|30
|15
|202.
|NANCY COE
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|30
|15
|203.
|JOSHUA STAMPER
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|30
|15
|204.
|GEOFF SHAW
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|29
|29
|205.
|MATT KATTANEL
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|29
|29
|206.
|COLE NELSON
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|29
|29
|207.
|JAVIER SILVA
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|29
|29
|208.
|BREKK HARRIS
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|29
|29
|209.
|PHIL HAND
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|28
|14
|210.
|MELINDA FREDIANI
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|28
|14
|211.
|JEREMY DAVIS
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|28
|14
|212.
|GARRETT BOONE
|GULF COAST KARTERS
|TX
|28
|14
|213.
|MARK MORGAN
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|28
|14
|214.
|JOSH SARCHET
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|27
|27
|215.
|JOE SENNA
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|27
|27
|216.
|STEVE STEIN
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|27
|27
|217.
|KEVIN STRAW SR
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|27
|27
|218.
|DAVID STRICKLIN
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|27
|13.5
|219.
|GEOFF SHAW
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|27
|27
|220.
|DAVID PERGANDE
|GULF COAST KARTERS
|TX
|27
|27
|221.
|MASON KURIEN
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|27
|13.5
|222.
|WADE WILKINSON
|ATWATER KART CLUB
|CA
|26
|13
|223.
|DAVE GODMAN
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|26
|13
|224.
|WALKER HUM
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|26
|13
|225.
|STEPHEN BROYLES
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|26
|13
|226.
|HERRELL FISCHER
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|26
|13
|227.
|BRIAN BAKER
|SHASTA KART CLUB
|CA
|26
|13
|228.
|DAMON LASER
|GULF COAST KARTERS
|TX
|26
|13
|229.
|ADAM MORRIS
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|26
|13
|230.
|CHAD BRASSFIELD
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|25
|25
|231.
|BRIAN RIVERA
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|25
|25
|232.
|ALIEJA WHITE
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|25
|12.5
|233.
|GREGG DURDEN
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|25
|25
|234.
|ROBERT EAMER
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|25
|12.5
|235.
|BLAKE MILTON
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|25
|25
|236.
|GREGOIRE DU PASQUIER
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|25
|25
|237.
|RON ROMENESKO
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|25
|25
|238.
|MIKE WEBER
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|25
|12.5
|239.
|MASON FRANK
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|25
|25
|240.
|JOSH FERGUSON
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|25
|25
|241.
|RICH BOWEN
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|24
|12
|242.
|ANDREW PASCUZZO
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|24
|12
|243.
|KEVIN STRAW SR
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|24
|12
|244.
|JEFF JORGENSEN
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|24
|12
|245.
|DONOVAN BIXLER
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|24
|12
|246.
|MARK WEAVERLING
|SANTA MARIA KARTING ASSOCIATION
|CA
|24
|8
|247.
|JERRY CHAMBERS
|GULF COAST KARTERS
|TX
|24
|12
|248.
|CORDELL SECREST
|GULF COAST KARTERS
|TX
|24
|12
|249.
|FINN MALLINEN
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|24
|12
|250.
|LORENZO SUOZZI
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|23
|23
|251.
|NICHOLAS GROSSI
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|23
|23
|252.
|JOE SENNA
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|23
|23
|253.
|CHRIS ROSSI
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|23
|11.5
|254.
|ANDREW GRASKA
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|23
|23
|255.
|REID STONE
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|23
|11.5
|256.
|ALEX DOMAN
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|23
|23
|257.
|KURT OURS
|GULF COAST KARTERS
|TX
|23
|11.5
|258.
|MARIO VILLAFANI
|GULF COAST KARTERS
|TX
|23
|23
|259.
|ALLEN HILL
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|23
|11.5
|260.
|DJ ORTIZ
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|23
|23
|261.
|JESSICA KYNASTON
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|23
|11.5
|262.
|MIKE BEENEY
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|23
|23
|263.
|BRIAN BAKER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|22
|11
|264.
|TAJ WAKEFIELD
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|22
|11
|265.
|NICK GROSSI
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|22
|11
|266.
|JASON ALTZMAN
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|21
|21
|267.
|BRIAN GALLAGHER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|21
|21
|268.
|TAYLOR YOUNG
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|21
|21
|269.
|BRIAN GALLAGHER
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|21
|10.5
|270.
|JEFF JORGENSEN
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|21
|21
|271.
|ERIC NOCIMENTO
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|21
|21
|272.
|MICHAEL CYRUS
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|21
|21
|273.
|STRIDER SAUER
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|21
|21
|274.
|BILLY SMITH II
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|21
|21
|275.
|JUSTIN UPCHURCH
|GULF COAST KARTERS
|TX
|21
|21
|276.
|CARSON BEDNARZ
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|21
|21
|277.
|BLAKE CHOQUER
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|21
|21
|278.
|OYVIND RAGNHILDSTVEIT
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|21
|10.5
|279.
|DEREK BITTLE
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|21
|21
|280.
|GREGG DURDEN
|ATWATER KART CLUB
|CA
|19
|19
|281.
|MAT KATTSNEK
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|19
|19
|282.
|TIM BRUNYANSKY
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|19
|19
|283.
|HUNTER CORBETT
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|19
|19
|284.
|DALE CHESEMAN
|KERMAN KART CLUB
|CA
|19
|19
|285.
|DANIEL AGEE
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|19
|19
|286.
|GREG ALLEC
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|19
|19
|287.
|NICHOLAS DAVIS
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|19
|19
|288.
|DANIEL AGEE
|SHASTA KART CLUB
|CA
|19
|19
|289.
|MATT LAPOEHN
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|19
|19
|290.
|JOEL SMALL
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|19
|19
|291.
|MAX FEDLER
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|19
|19
|292.
|SAM JONES
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|19
|19
|293.
|ERIK GERLOF
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|19
|19
|294.
|SAM GERLOF
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|19
|19
|295.
|JIM MCKINNEY
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|17
|17
|296.
|KEVIN KROON
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|17
|17
|297.
|BERRY MARTIN
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|17
|17
|298.
|ERIC NASALMENTO JR
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|17
|17
|299.
|JUSTIN CONE
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|17
|17
|300.
|TYLER COFFMAN
|KERMAN KART CLUB
|CA
|17
|17
|301.
|TOM SHAW
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|17
|17
|302.
|ALIEJA WHITE
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|17
|17
|303.
|BRIAN GALLAGHER
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|17
|17
|304.
|STEVE KEMP
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|17
|17
|305.
|JOHN DURDEN
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|17
|17
|306.
|WILLIAM GLEESON
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|17
|17
|307.
|NICK KOMETGES
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|17
|17
|308.
|MAX CORTES
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|17
|17
|309.
|BRADLEY HOLLY
|GULF COAST KARTERS
|TX
|17
|17
|310.
|JOSHUA COE
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|17
|17
|311.
|CLIFF PALMBERG
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|17
|17
|312.
|JUSTIN UPCHURCH
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|17
|17
|313.
|NICK LISH
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|15
|15
|314.
|JOSHUA VELOZ
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|15
|15
|315.
|FREDDY SANDOVAL
|KERMAN KART CLUB
|CA
|15
|15
|316.
|BOB SNOW
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|15
|15
|317.
|DAVID VASQUEZ
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|15
|15
|318.
|STEVE KEMP
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|15
|15
|319.
|TAYLOR YOUNG
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|15
|15
|320.
|JAMES WICKE
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|15
|15
|321.
|CHRIS MAYS
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|15
|15
|322.
|KEITH ROBERTS
|SHASTA KART CLUB
|CA
|15
|15
|323.
|TIM MADDOX
|SHASTA KART CLUB
|CA
|15
|15
|324.
|CRAIG WILLIAM
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|15
|15
|325.
|GRANT LIPSKI
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|15
|15
|326.
|TAM NGUYEN
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|15
|15
|327.
|TOMMY SUTTON
|GULF COAST KARTERS
|TX
|15
|15
|328.
|LARRY SKLOSS
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|15
|15
|329.
|TANNER HAMBLIN
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|15
|15
|330.
|TYLER TIBBITTS
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|15
|15
|331.
|TREVOR MOHROR
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|15
|15
|332.
|BROGAN SMITH
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|13
|13
|333.
|KEVIN ROWLAN
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|13
|13
|334.
|STEVE HUM
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|13
|13
|335.
|PETER DAVIN
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|13
|13
|336.
|TIM MADDOX
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|13
|13
|337.
|KYLE ABBAS
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|13
|13
|338.
|JARED MEEK
|KERMAN KART CLUB
|CA
|13
|13
|339.
|STEVE COFFMAN
|KERMAN KART CLUB
|CA
|13
|13
|340.
|KYLE ABBAS
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|13
|13
|341.
|MELINDA FREDIANI
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|13
|13
|342.
|TAJ WAKEFIELD
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|13
|13
|343.
|JARED MEEK
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|13
|13
|344.
|DREW S
|SHASTA KART CLUB
|CA
|13
|13
|345.
|THOMAS KITTREDGE
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|13
|13
|346.
|CRAIG MANSFIELD
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|13
|13
|347.
|DUNCAN WARKE
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|13
|13
|348.
|BOB STRETCH
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|13
|13
|349.
|DORIS SIEBERT
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|13
|13
|350.
|TRE GREEN
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|13
|13
|351.
|CHRIS CHANDLER
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|13
|13
|352.
|LARRY MOULTON
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|13
|13
|353.
|BLAKE CHOQUER
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|13
|13
|354.
|NIKI JOHNSTON
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|13
|13
|355.
|LARRY TODD
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|13
|13
|356.
|BARRETT BARNWELL
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|357.
|SCOTT FORMANEK
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|358.
|CLINT MOTTA
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|359.
|MATT MARCHINI
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|360.
|BILLY BUDD
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|361.
|GARY NEWTON
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|362.
|WALKER HUM
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|363.
|SPENCER SEIM
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|364.
|ADAM HOLDER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|365.
|ASHLIE COUCH
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|366.
|AARON HEATHMAN
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|367.
|NICK ROBERTSON
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|368.
|NICHOLAS DAVIS
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|369.
|TAYLOR UCHYTIL
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|370.
|SCOTT CHAPETA
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|371.
|NICK MARTIN
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|372.
|JAMES SELBY
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|373.
|CAMERON IMHOFF
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|374.
|MIKE CYRUS
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|375.
|JON MAYER
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|12
|12
|376.
|MELINDA FREDIANI
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|377.
|KEVIN KROON
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|378.
|KYLE ABBAS
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|379.
|BILL BUDD
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|380.
|MIKE TERPSTRA
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|381.
|CASSANDRA FORTIN
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|382.
|TREVOR TERPSTRA
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|383.
|ANDREW KEMP
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|384.
|CAMERON IMHOFF
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|385.
|JAMES SELBY
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|386.
|LOGAN MITCHELL
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|12
|12
|387.
|LEO KOSMAN
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|12
|12
|388.
|ALEX KOSMAN
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|12
|12
|389.
|CHRIS TSCHIFFELY
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|12
|12
|390.
|EVAN ROSHACK
|COLORADO JUNIOR KART CLUB
|CO
|12
|12
|391.
|MIKE GEROULD
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|12
|12
|392.
|GARRETT RAMIREZ
|GULF COAST KARTERS
|TX
|12
|12
|393.
|JAKE BUSTOS
|GULF COAST KARTERS
|TX
|12
|12
|394.
|JERRY RHODES
|GULF COAST KARTERS
|TX
|12
|12
|395.
|JORDAN SKLOSS
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|12
|12
|396.
|WES PRICE
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|12
|12
|397.
|BARRY PEEL
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|12
|12
|398.
|TANNER HAMBLIN
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|12
|12
|399.
|ERIK GERLOF
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|12
|12
|400.
|CHRIS KESLER
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|12
|12
|401.
|BRANDON GREGERSEN
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|12
|12
|402.
|AARON HERNANDEZ
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|11
|11
|403.
|BRIAN NELSON
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|11
|11
|404.
|JOE KRAUSE
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|11
|11
|405.
|RICH GEISLER
|PHOENIX KART RACING ASSOCIATION
|AZ
|11
|11
|406.
|BARRY VINCENT
|ATWATER KART CLUB
|CA
|11
|11
|407.
|STEPHEN BROYLES
|ATWATER KART CLUB
|CA
|11
|11
|408.
|BRYCE DICKMAN
|ATWATER KART CLUB
|CA
|11
|11
|409.
|MARK LOCKETT
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|11
|11
|410.
|RON CARELLO
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|11
|11
|411.
|LARRY ONEAL
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|11
|11
|412.
|CODY FREDIANI
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|11
|11
|413.
|ZACHARY RIVERA
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|11
|11
|414.
|BRYCE DICKMAN
|BLUE MAX KART CLUB
|CA
|11
|11
|415.
|JOHN DURDEN
|KERMAN KART CLUB
|CA
|11
|11
|416.
|JESUS VASQUEZ
|KERMAN KART CLUB
|CA
|11
|11
|417.
|STEVE HUM
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|11
|11
|418.
|STEVE HUM
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|11
|11
|419.
|RAY TREJO
|KINSMEN KART CLUB
|CA
|11
|11
|420.
|KEN TALOVICH
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|11
|11
|421.
|RICHARD HARPER
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|11
|11
|422.
|BRIAN TERPSTRA
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|11
|11
|423.
|AARON HEATHMAN
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|11
|11
|424.
|RYAN PERRY
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|11
|11
|425.
|TERRY KLEMM
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|11
|11
|426.
|MATT MATCHING
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|11
|11
|427.
|THOMAS KAHN
|SANTA MARIA KARTING ASSOCIATION
|CA
|11
|11
|428.
|SCOTT MEYER
|SHASTA KART CLUB
|CA
|11
|11
|429.
|STEVE KRAMER
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|11
|11
|430.
|JOHN ULMER
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|11
|11
|431.
|ED OBERHOLTZER
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|11
|11
|432.
|MARK CRESSWELL
|GULF COAST KARTERS
|TX
|11
|11
|433.
|JOHN JUSTICE
|GULF COAST KARTERS
|TX
|11
|11
|434.
|BILL VASSER
|GULF COAST KARTERS
|TX
|11
|11
|435.
|JOEY PALMERO
|GULF COAST KARTERS
|TX
|11
|11
|436.
|WILL MCDONOUGH
|GULF COAST KARTERS
|TX
|11
|11
|437.
|LANDON BEDNARZ
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|11
|11
|438.
|WARREN WOODBURY
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|11
|11
|439.
|JOCOB WILLIAMS
|NORTH TEXAS KARTERS
|TX
|11
|11
|440.
|KATHLEEN EBERT
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|11
|11
|441.
|BRAD YOUNG
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|11
|11
|442.
|CASEY STRAUB
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|11
|11
|443.
|BRANDON MCCORKLE
|SPOKANE KART RACING ASSOCIATION
|WA
|11
|11
|444.
|TAYLOR UCHYTIL
|LITTLE STOCKTON 99
|CA
|10
|10
|445.
|ERICA WEBB
|UTAH KART CHAMPIONSHIP
|UT
|10
|10
|446.
|MIKE AMORTEGNY
|SANTA MARIA KARTING ASSOCIATION
|CA
|7
|7
|447.
|BRIAN LUYSTER
|DALLAS KART COMPLEX
|TX
|6
|6
|448.
|JOHN ORTEGA
|SANTA MARIA KARTING ASSOCIATION
|CA
|5
|5
|449.
|JOHN HARVEY
|HILL COUNTRY KART CLUB
|TX
|5
|5